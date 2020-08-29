На Кубани за сутки выявили 90 случаев COVID-19, среди заболевших 4-месячный ребенок
В Краснодарском крае к 29 августа коронавирус выявили у 11 тыс. 31 человека, 176 пациентов скончались
По данным федерального оперштаба, за последние сутки в России выявили 4 тыс. 941 новый случай COVID-19 в 84 регионах. Из всех новых пациентов с коронавирусом, только 25,7% не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. По всей стране за сутки скончались 111 заболевших, а 5 тыс. 917 пациентов были выписаны с выздоровлением.
Больше всего новых случаев было зафиксировано в Москве (+677), Санкт-Петербурге (+189) и Московской области (+163).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 127, Ставропольский край — 124, Краснодарский край — 90, Крым — 84, Дагестан — 70, Карачаево-Черкесская Республика — 45, Ингушетия — 32, Кабардино-Балкарская Республика — 24, Северная Осетия — 20, Адыгея — 19, Севастополь — 14, Чечня — 5.
Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели 985 тыс. 346 человек, из них 804 тыс. 383 уже выписаны из больниц. Однако 17 тыс. 25 пациентов спасти не удалось.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, за последние сутки COVID-19 диагностировали у 90 человек в возрасте от 4 месяцев до 84 лет. Среди новых пациентов 57 женщин и 33 мужчины. Случаи инфициарования детей были зафиксированы в Краснодаре и Сочи. В краевой столице коронавирус выявили у четырехмесячного ребенка и подростка 16 лет, а в Сочи заболел 15-летний подросток.
Статистика новых случаев по муниципалитетам:
- Краснодар — 49;
- Красноармейский район — 6;
- Сочи — 5;
- Геленджик и Новороссийск — по 4;
- Темрюкский и Каневской районы — по 3;
- Крымский и Кореновский районы — по 2;
- Туапсинский, Кущевский, Выселковский, Северский, Славянский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Калининский, Тихорецкий, Крыловский, Кавказский и Тимашевский районы — по 1.
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За все время с подозрением на COVID-19 в медучреждения Кубани обратились 34 тыс. 207 человек, из них 4 тыс. 338 детей. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 3 тыс. 709 человек (в том числе 86 детей), а в поликлиниках наблюдаются 3 тыс. 765 человек (в их числе 483 ребенка).
В лабораториях Кубани за весь период провели 806 тыс. 152 исследований на коронавирус. Диагноз новая коронавирусная инфекция подтвердился у 11 тыс. 31 человека (в том числе 773 детей). При этом 9 тыс. 208 пациентов выздоровели (+74 за последние сутки), а 176 заболевших скончались (+2 за сутки). Еще 26 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 — на ЭКМО.
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