На Кубани за сутки выявили 90 случаев COVID-19, среди заболевших 4-месячный ребенок

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в России выявили 4 тыс. 941 новый случай COVID-19 в 84 регионах. Из всех новых пациентов с коронавирусом, только 25,7% не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT . По всей стране за сутки скончались 111 заболевших , а 5 тыс. 917 пациентов были выписаны с выздоровлением.

Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели 985 тыс. 346 человек , из них 804 тыс. 383 уже выписаны из больниц. Однако 17 тыс. 25 пациентов спасти не удалось .

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, за последние сутки COVID-19 диагностировали у 90 человек в возрасте от 4 месяцев до 84 лет. Среди новых пациентов 57 женщин и 33 мужчины. Случаи инфициарования детей были зафиксированы в Краснодаре и Сочи. В краевой столице коронавирус выявили у четырехмесячного ребенка и подростка 16 лет, а в Сочи заболел 15-летний подросток.

За все время с подозрением на COVID-19 в медучреждения Кубани обратились 34 тыс. 207 человек, из них 4 тыс. 338 детей. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 3 тыс. 709 человек (в том числе 86 детей), а в поликлиниках наблюдаются 3 тыс. 765 человек (в их числе 483 ребенка).