На Кубань придет непогода с градом и ливнями

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 28 августа прогнозируют ухудшение погоды

С середины дня 28 августа и до конца суток местами в Краснодарском крае пройдет сильный дождь и ливень. Ожидаются также гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с.

На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили 28 августа, что высока вероятность возникновения ЧС, связанных с затоплением. Возможен подъем уровня воды в реках, размыв берегов, прорыв дамб и подмыв опор мостов.

Напомним, на Кубани в выходные будет дождливо и жарко, до 34 °С.

Анапа Погода Сочи Черное море

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