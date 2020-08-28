На Кубань придет непогода с градом и ливнями

С середины дня 28 августа и до конца суток местами в Краснодарском крае пройдет сильный дождь и ливень. Ожидаются также гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с.

На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили 28 августа, что высока вероятность возникновения ЧС, связанных с затоплением. Возможен подъем уровня воды в реках, размыв берегов, прорыв дамб и подмыв опор мостов.

Напомним, на Кубани в выходные будет дождливо и жарко, до 34 °С.