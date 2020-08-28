На Кубани в выходные будет дождливо и жарко

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Краснодарский край

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Синоптики рассказали, какая погода будет в регионе с 28 по 30 августа

Сегодня в Краснодаре преимущественно без осадков, днем порывы ветра могут достигать 13 м/с. Днем воздух прогреется до 30-32 °С, а уф-индекс составит 6 баллов. В целом по краю местами кратковременные дожди и грозы, днем порывы ветра до 13-18 м/с. Днем воздух прогреется до 28-33 °С, на Азовском побережье — 24-29 °С. На Черноморском побережье также небольшие дожди и 26-31 °С.

В субботу и воскресенье в крае пройдут небольшие дожди, а затем будет без осадков. По данным регионального гидрометцентра, местами порывы ветра могут достигать 14-16 м/с. Ночью столбики термометров покажут 14-19 °С, в юго-восточных предгорьях — 10-15 °С. Днем в субботу температура составит 27-32 °С, в воскресенье — 29-34 °С.

На Черноморском побережье 29 августа местами кратковременный дождь, а 30 августа без осадков. Температура воздуха ночью составит 19-24 °С, днем воздух прогреется до 34 °С.

В Краснодаре в субботу и воскресенье без осадков, днем температура поднимется до 34 °С, ночью — до 24 °С.

Краснодар Погода

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