«РН-Краснодарнефтегаз» поучаствовал в онлайн-конференции нефтяников
ООО «РН-Краснодарнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», вошло в число восьми площадок, на которых прошла конференция
НК «Роснефть» проводит корпоративные научно-технические конференции молодых специалистов уже 13 лет. Но в связи с пандемией нынешняя состоялась в онлайн формате. Для этого были разработаны регламент и электронная платформа, куда конкурсанты из разных дочерних обществ «Роснефти» загружали презентации своих проектов, а члены жюри оценивали их.
В состав жюри вошли руководители департаментов компании, заместители гендиректоров по направлению деятельности из дочерних обществ. Они оценивали более 1200 докладов в секциях по производству и технологии, экономике и финансам, экологии и промышленной безопасности, информационным технологиям и автоматизации производства, труду и персоналу.
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Жюри анализировали практическую значимость, актуальность и новизну, экономическую целесообразность и возможность применения идеи проекта на предприятиях компании.
Прошедший этап конференции, по мнению участников, организаторов и членов жюри, был проведен успешно. Финальный этап конференции состоится в четвертом квартале 2020 года. «РН-Краснодарнефтегаз» представит ведущий специалист управления по разработке месторождений Ростислав Шубенок. Он стал серебряным призером в секции «Геология нефтяных и газовых месторождений».
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» создает все условия, чтобы молодые специалисты смогли показать свои лучшие качества. А научно-технические конференции — это одна из эффективных форм работы с молодыми нефтяниками и оценки их потенциала.
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