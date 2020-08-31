«РН-Краснодарнефтегаз» поучаствовал в онлайн-конференции нефтяников

НК «Роснефть» проводит корпоративные научно-технические конференции молодых специалистов уже 13 лет. Но в связи с пандемией нынешняя состоялась в онлайн формате. Для этого были разработаны регламент и электронная платформа, куда конкурсанты из разных дочерних обществ «Роснефти» загружали презентации своих проектов, а члены жюри оценивали их.

В состав жюри вошли руководители департаментов компании, заместители гендиректоров по направлению деятельности из дочерних обществ. Они оценивали более 1200 докладов в секциях по производству и технологии, экономике и финансам, экологии и промышленной безопасности, информационным технологиям и автоматизации производства, труду и персоналу.