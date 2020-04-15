Сколько баррелей нефти можно купить на вашу зарплату? Антикризисный тест от Юга.ру
Каждый день мы слышим о том, что меняется цена на нефть и это очень важно для нашей экономики. Каждый день нам говорят про трубопроводы, транзит нефти, ОПЕК, фьючерсы, баррели и называют другие малопонятные термины.
Юга.ру подготовили ответ на главный вопрос, который волнует каждого россиянина, — а сколько нефти можно купить на ежемесячную зарплату?
Сколько нефти* я могу купить на мою зарплату?
*нефть сорта Brent Crude считается эталонной маркой, стоимость которой влияет на цену российских экспортных марок нефти
Примерно 000 баррелей, или 000 тонн нефти.
Источник цен: Динамика цен на фьючерсный контракт на нефть Brent.
Почему цены на бензин в России всегда растут, даже если нефть дешевеет. Редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко объясняет, почему в связке нефть-бензин цена второго не прямо, а часто обратно пропорциональна стоимости первой.
Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.