Сколько баррелей нефти можно купить на вашу зарплату? Антикризисный тест от Юга.ру

Краснодарский край, В мире
Юга.ру

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Каждый день мы слышим о том, что меняется цена на нефть и это очень важно для нашей экономики. Каждый день нам говорят про трубопроводы, транзит нефти, ОПЕК, фьючерсы, баррели и называют другие малопонятные термины.

Юга.ру подготовили ответ на главный вопрос, который волнует каждого россиянина, — а сколько нефти можно купить на ежемесячную зарплату?

Сколько нефти* я могу купить на мою зарплату?

*нефть сорта Brent Crude считается эталонной маркой, стоимость которой влияет на цену российских экспортных марок нефти

Примерно 000 баррелей, или 000 тонн нефти.

Источник цен: Динамика цен на фьючерсный контракт на нефть Brent.

Почему цены на бензин в России всегда растут, даже если нефть дешевеет. Редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко объясняет, почему в связке нефть-бензин цена второго не прямо, а часто обратно пропорциональна стоимости первой.

Деньги Нефть Тесты

Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.

Новости

На Кубани оштрафовали женщину за фейк о коронавирусе
Жителям Адыгеи запретили посещать кладбища
Больницу Адыгейска закрыли на карантин. Из города запретили выезжать и ограничили въезд
Шашлыки, бассейн и торт. Студенты КубГАУ торжественно открыли вуз в Minecraft
Из-за отсутствия красного пропуска в Краснодар за день не смогли въехать больше тысячи автомобилистов
На главных улицах Краснодара и других городов Кубани появятся посты ДПС для контроля за поездками без пропуска

Лента новостей

Читайте также

Реклама на портале