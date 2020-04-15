Сколько баррелей нефти можно купить на вашу зарплату? Антикризисный тест от Юга.ру

Каждый день мы слышим о том, что меняется цена на нефть и это очень важно для нашей экономики. Каждый день нам говорят про трубопроводы, транзит нефти, ОПЕК, фьючерсы, баррели и называют другие малопонятные термины.

Юга.ру подготовили ответ на главный вопрос, который волнует каждого россиянина, — а сколько нефти можно купить на ежемесячную зарплату?