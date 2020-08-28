В Краснодаре подростки с высоты бросили бутылку с зажженным растворителем. Прокуратура назначила проверку
Прокуратура Кубани 28 августа организовала проверку после того, как в Краснодаре подростки сбросили с многоэтажки горящую бутылку
Накануне в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на которое попало, как бутылка с зажигательной смесью упала с высоты, разбилась и загорелась рядом с женщиной. Она успела отойти в сторону и не пострадала, а пламя еще какое-то время горело рядом с припаркованными автомобилями.
Очевидцы рассказали, что группа подростов сначала плевала в прохожих с балкона многоэтажки на улице Героя Аверкиева, а позже они скинули бутылку с растворителем.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 28 августа рассказали, что организовали проверку в связи с инцидентом, в котором участвовали подростки. Сотрудники установили, что группа молодых людей выбросила бутылку с растворителем с балкона многоквартирного дома на улице Героя Аверкиева. По предварительным данным, никто не пострадал.
Прокуратура оценит исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноту принимаемых мер органов системы профилактики. Кроме того, отдельное внимание обратят на причины и условия произошедшего, заверили в ведомстве.