В Краснодаре подростки с высоты бросили бутылку с зажженным растворителем. Прокуратура назначила проверку

Прокуратура Кубани 28 августа организовала проверку после того, как в Краснодаре подростки сбросили с многоэтажки горящую бутылку

Накануне в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на которое попало, как бутылка с зажигательной смесью упала с высоты, разбилась и загорелась рядом с женщиной. Она успела отойти в сторону и не пострадала, а пламя еще какое-то время горело рядом с припаркованными автомобилями.

Очевидцы рассказали, что группа подростов сначала плевала в прохожих с балкона многоэтажки на улице Героя Аверкиева, а позже они скинули бутылку с растворителем.