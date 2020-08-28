В Краснодаре подростки с высоты бросили бутылку с зажженным растворителем. Прокуратура назначила проверку

Краснодарский край

Распечатать

Прокуратура Кубани 28 августа организовала проверку после того, как в Краснодаре подростки сбросили с многоэтажки горящую бутылку

Накануне в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на которое попало, как бутылка с зажигательной смесью упала с высоты, разбилась и загорелась рядом с женщиной. Она успела отойти в сторону и не пострадала, а пламя еще какое-то время горело рядом с припаркованными автомобилями.

Очевидцы рассказали, что группа подростов сначала плевала в прохожих с балкона многоэтажки на улице Героя Аверкиева, а позже они скинули бутылку с растворителем.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 28 августа рассказали, что организовали проверку в связи с инцидентом, в котором участвовали подростки. Сотрудники установили, что группа молодых людей выбросила бутылку с растворителем с балкона многоквартирного дома на улице Героя Аверкиева. По предварительным данным, никто не пострадал.

Прокуратура оценит исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноту принимаемых мер органов системы профилактики. Кроме того, отдельное внимание обратят на причины и условия произошедшего, заверили в ведомстве.

Дети Краснодар Прокуратура Хулиганство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре подростки с высоты бросили бутылку с зажженным растворителем. Прокуратура назначила проверку
В Сочи задержали туриста из Москвы, который пинал машину ДПС и оскорблял полицейских
Власти Краснодара заявили, что устранили аварию с утечкой фекалий в реку в ЮМР
На Кубани в выходные будет дождливо и жарко
В Краснодаре выявили 297 незаконных врезок, через которые в реку Кубань сливают фекалии
Роспотребнадзор: вода в Школьном микрорайоне Краснодара снова стала питьевой

Лента новостей

Статьи

Где поохотиться в Краснодарском крае? Мы знаем места

Статьи Партнерский

Награды, выставки и шоу на воде

Как Геленджик отметил свое 189-летие

Статьи

Черный август

Кто и зачем взорвал Краснодар 17 лет назад?

Реклама на портале