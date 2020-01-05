В Краснодаре мужчина выбросил с 11 этажа ноутбуки на припаркованный автомобиль

Краснодарский край

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В Краснодаре на Восточно-Кругликовской вечером 4 января мужчина выбросил компьютерную технику из окна балкона. Она упала на автомобиль

Пьяный мужчина находился в квартире на 11 этаже, принадлежащей его матери. Примерно в 16:30 он выбросил из окна балкона три ноутбука, системный блок и монитор. Техника упала на припаркованную внизу машину Hyundai Solaris. Позже выяснилось, что владелец иномарки приехал погулять в парк.

Правонарушителем оказался 46-летний уроженец Ставропольского края. Во время задержания он оказал сопротивление и нецензурно выражался. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство, с учетом обстоятельств задержания ему грозит до 15 суток ареста.

«Проводится проверка, устанавливается сумма причиненного ущерба. По словам задержанного, техника принадлежит ему. Однако, по предварительной информации, он работает мастером по ремонту компьютеров», — сообщил 5 января порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что мужчина отказался объяснять мотив своих действий.

Напомним, в октябре 2019 года краснодарец выбросил из окна телевизор и заплатил за это 100 тыс. рублей.

Автомобили Краснодар Полиция Хулиганство

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