На Кубани на трассе в сторону моря ограничат движение большегрузов. Вот как объезжать участок

На трассе М4 «Дон» в районе от Горячего Ключа до Джубги до конца сентября ограничат движение большегрузов

С 25 августа по 30 сентября с 1385-го по 1442-1 км трассы М-4 «Дон» будет действовать ограничение на движение грузового транспорта с максимальной нагрузкой в 12 т.

Запрет будет действовать не во все дни, а только с пятницы по воскресенье в промежуток с 8:00 до 20:00. Таким образом, в промежуток с 28 по 30 августа водители грузовиков уже не смогут проехать по данному участку.

Как объяснили в ГК «Автодор», на участке от Горячего Ключа до развязки «Джубга — Сочи» около 30% автомобилей в общем потоке составляют грузовики. Это приводит к медленному движению транспорта, водители легковушек идут на обгон, в том числе на двух- и трехполосных участках трассы, повышается риск лобовых столкновений.

«Трасса здесь проходит по горному и пересеченному рельефу, и для снижения аварийности, загрузки дороги и повышения пропускной способности необходимо повысить однородность трафика и выровнять скоростной режим», — прокомментировали решение о введение запрета в пресс-службе компании.

Для повышения пропускной способности дорог и снижения риска ДТП грузовики пустят в объезд. Портал Юга.ру публикует альтернативные пути объезда участка.