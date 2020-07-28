На трассе М4 «Дон» начнут действовать сезонные тарифы

«Автодор» с 28 июля ввел сезонные тарифы на проезд по дороге М4 «Дон»

С 28 июля по 31 октября тарифы на проезд по трассе М4 «Дон» останутся на уровне 2019 года. Так, проезд по всем платным участкам дороги на легковой машине днем обойдется в 1 тыс. 730 рублей, по транспондеру T-pass — 1 тыс. 471 рубль. Пользователи, подключенные к программе лояльности и имеющие максимальную скидку 15%, проедут за 1 тыс. 250 рублей, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

В компании планируют, что сезонные тарифы помогут перераспределить транспортные потоки, в том числе и на М4 «Дон». Трафик на этой трассе в июле-августе обычно возрастает до 50-59 тыс. автомобилей в сутки.