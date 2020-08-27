На Кубани за сутки зафиксировали 86 новых случаев COVID-19, умерли три человека
В Краснодарском крае к 27 августа коронавирусом заболели 10 тыс. 857 человек,из них 767 - дети
В России за сутки коронавирус диагностировали у 4 тыс. 711 человек в 85 регионах страны. При этом только 23,6% заболевших не имели клинических проявлений болезни, сообщил RT. Скончался 121 пациент, однако 6 тыс. 411 человек были выписаны с выздоровлением.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (+637), Санкт-Петербурге (+184) и Московской области (+148).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 128, Ставропольский край — 120, Краснодарский край — 86, Дагестан — 65, Карачаево-Черкесская Республика — 39, Крым — 34, Ингушетия — 21, Кабардино-Балкарская Республика — 20, Адыгея — 17, Чечня — 4, Севастополь — 2.
Всего за время пандемии в России выявили 975 тыс. 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 16 тыс. 804 пациентов с коронавирусом, однако 792 тыс. 561 человек выздоровел.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 86 новых случаев коронавируса выявили в 24 муниципальных образованиях региона. Среди заболевших 45 мужчин и 41 женщина, самому старшему пациенту 92 года.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 35;
- в Анапе — 7;
- в Сочи — 6;
- в Тихорецком районе — 5;
- в Северском и Красноармейских районах — по 3;
- в Новороссийске, Кущевском, Туапсинском, Выселковском, Славянском, Павловском, Крыловском, Темрюкском и Ейском районах — по 2;
- в Геленджике, Армавире, Усть-Лабинском, Приморско-Ахтарском, Белореченском, Щербиновском, Кореновском, Абинском, Гулькевичском районах — по 1.
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Всего за время пандемии на Кубани коронавирус диагностировали у 10 тыс. 857 человек, в том числе у 767 детей. За все время скончались 172 заболевших (+3 трое за последние сутки). Из медицинских учреждений с выздоровлением выписали 9 тыс. 85 человек (+68 за сутки). Еще 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 25 человек, еще 5 подключены к ЭКМО.
За весь период к медикам обратились с подозрением на коронавирус обратилось 33 тыс. 251 человек. В стационарх с неподтвержденным диагнозом лечится 3 тыс. 781 пациент, а в поликлиниках наблюдается 3 тыс. 621 человек.
За все время в лабораториях Кубани провели 788 тыс. 309 исследований на коронавирус (+8 тыс. 348 за последние сутки).
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