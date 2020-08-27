На Кубани за сутки зафиксировали 86 новых случаев COVID-19, умерли три человека

В Краснодарском крае к 27 августа коронавирусом заболели 10 тыс. 857 человек,из них 767 - дети

В России за сутки коронавирус диагностировали у 4 тыс. 711 человек в 85 регионах страны. При этом только 23,6% заболевших не имели клинических проявлений болезни, сообщил RT. Скончался 121 пациент , однако 6 тыс. 411 человек были выписаны с выздоровлением.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (+637), Санкт-Петербурге (+184) и Московской области (+148). На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 128, Ставропольский край — 120, Краснодарский край — 86 , Дагестан — 65, Карачаево-Черкесская Республика — 39, Крым — 34, Ингушетия — 21, Кабардино-Балкарская Республика — 20, Адыгея — 17, Чечня — 4, Севастополь — 2.

Всего за время пандемии в России выявили 975 тыс. 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 16 тыс. 804 пациентов с коронавирусом , однако 792 тыс. 561 человек выздоровел.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 86 новых случаев коронавируса выявили в 24 муниципальных образованиях региона. Среди заболевших 45 мужчин и 41 женщина, самому старшему пациенту 92 года. Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 35;

в Анапе — 7;

в Сочи — 6;

в Тихорецком районе — 5;

в Северском и Красноармейских районах — по 3;

в Новороссийске, Кущевском, Туапсинском, Выселковском, Славянском, Павловском, Крыловском, Темрюкском и Ейском районах — по 2;

в Геленджике, Армавире, Усть-Лабинском, Приморско-Ахтарском, Белореченском, Щербиновском, Кореновском, Абинском, Гулькевичском районах — по 1.