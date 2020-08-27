В Краснодаре временно ограничат движение по улице Чкалова

В сентябре в Краснодаре на участке улицы Чкалова будет ограничено движение транспорта

Ограничения будут действовать 16–20 сентября на участке двухполосной дороги с односторонним движением по Чкалова на участке от Карасунской до Гоголя. Это требуется для того, чтобы специалисты АО «Краснодаргоргаз» провели газоснабжение к жилому дому по улице Чкалова, 8.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения на время производства работ на этом участке установят временные дорожные знаки и ограждения», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.