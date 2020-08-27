В Краснодаре временно ограничат движение по улице Чкалова
В сентябре в Краснодаре на участке улицы Чкалова будет ограничено движение транспорта
Ограничения будут действовать 16–20 сентября на участке двухполосной дороги с односторонним движением по Чкалова на участке от Карасунской до Гоголя. Это требуется для того, чтобы специалисты АО «Краснодаргоргаз» провели газоснабжение к жилому дому по улице Чкалова, 8.
«Для обеспечения безопасности дорожного движения на время производства работ на этом участке установят временные дорожные знаки и ограждения», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, до 6 октября в Пашковском микрорайоне движение ограничено по улице Краевой между Кирова и Бершанской. За это время специалисты заменяют поврежденный участок теплотрассы.
Также до 30 ноября на пересечении улиц Красноармейской и Ленина ограничено движение транспорта и перекрыт тротуар в связи с реставрацией культурного объекта. В микрорайоне Гидростроителей до 29 декабря движение ограничено по проспекту Писателя Знаменского от Невкипелого до улицы Валерия Гассия. К концу года там планируют сделать двухполосную дорогу протяженностью более 1 км.