В Краснодаре временно ограничат движение по улице Чкалова

Краснодарский край

Распечатать

В сентябре в Краснодаре на участке улицы Чкалова будет ограничено движение транспорта

Ограничения будут действовать 16–20 сентября на участке двухполосной дороги с односторонним движением по Чкалова на участке от Карасунской до Гоголя. Это требуется для того, чтобы специалисты АО «Краснодаргоргаз» провели газоснабжение к жилому дому по улице Чкалова, 8.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения на время производства работ на этом участке установят временные дорожные знаки и ограждения», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, до 6 октября в Пашковском микрорайоне движение ограничено по улице Краевой между Кирова и Бершанской. За это время специалисты заменяют поврежденный участок теплотрассы.

Также до 30 ноября на пересечении улиц Красноармейской и Ленина ограничено движение транспорта и перекрыт тротуар в связи с реставрацией культурного объекта. В микрорайоне Гидростроителей до 29 декабря движение ограничено по проспекту Писателя Знаменского от Невкипелого до улицы Валерия Гассия. К концу года там планируют сделать двухполосную дорогу протяженностью более 1 км.

Автомобили Дороги Ремонт дорог Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани за сутки зафиксировали 86 новых случаев COVID-19, умерли три человека
В Краснодаре временно ограничат движение по улице Чкалова
На Кубани один человек погиб в ДТП с КамАЗом и «Газелью»
Родителей девочки Шутки из Сочи, которую отец качал вверх ногами, арестовали еще на 10 суток из-за наркотиков
В Краснодаре судья почти пять месяцев назад сбил велосипедиста, но уголовное дело так и не завели
«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

Лента новостей

Статьи Партнерский

Награды, выставки и шоу на воде. Геленджик отметил свое 189-летие

Фоторепортажи

Пожар в заповеднике «Утриш» глазами очевидцев

Фоторепортаж

Статьи

Черный август

Кто и зачем взорвал Краснодар 17 лет назад?

Реклама на портале