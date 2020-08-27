На Кубани один человек погиб в ДТП с КамАЗом и «Газелью»

Под Усть-Лабинском утром 27 августа произошло ДТП, в котором погиб один человек

ДТП произошло около 5:30 в районе 4 км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная, по дороге от Усть-Лабинска в Курганинский район.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по предварительным данным, водитель ГАЗ-2704 выехал на встречку и столкнулся с проезжающим КамАЗом с прицепом. В результате ДТП автомобили съехали в кювет, а КамАЗ опрокинулся.

Водитель «Газели» погиб на месте. Пассажир ГАЗа и водитель КамАЗа получили травмы и были госпитализированы в медучреждение.