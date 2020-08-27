На Кубани один человек погиб в ДТП с КамАЗом и «Газелью»

Краснодарский край

Распечатать

Под Усть-Лабинском утром 27 августа произошло ДТП, в котором погиб один человек

ДТП произошло около 5:30 в районе 4 км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная, по дороге от Усть-Лабинска в Курганинский район.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по предварительным данным, водитель ГАЗ-2704 выехал на встречку и столкнулся с проезжающим КамАЗом с прицепом. В результате ДТП автомобили съехали в кювет, а КамАЗ опрокинулся.

Водитель «Газели» погиб на месте. Пассажир ГАЗа и водитель КамАЗа получили травмы и были госпитализированы в медучреждение.

Видео с места ДТП опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».

Как писали Юга.ру, вечером 25 августа в Мостовском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека, а в Калмыкии ночью 26 августа пассажирский автобус из Дагестана врезался в КамАЗ, погибли три человека.

ГИБДД ДТП Курганинский район Происшествия смерть Усть-Лабинский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани за сутки зафиксировали 86 новых случаев COVID-19, умерли три человека
В Краснодаре временно ограничат движение по улице Чкалова
На Кубани один человек погиб в ДТП с КамАЗом и «Газелью»
Родителей девочки Шутки из Сочи, которую отец качал вверх ногами, арестовали еще на 10 суток из-за наркотиков
В Краснодаре судья почти пять месяцев назад сбил велосипедиста, но уголовное дело так и не завели
«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

Лента новостей

Статьи Партнерский

Награды, выставки и шоу на воде. Геленджик отметил свое 189-летие

Фоторепортажи

Пожар в заповеднике «Утриш» глазами очевидцев

Фоторепортаж

Статьи

Черный август

Кто и зачем взорвал Краснодар 17 лет назад?

Реклама на портале