На Кубани один человек погиб в ДТП с КамАЗом и «Газелью»
Под Усть-Лабинском утром 27 августа произошло ДТП, в котором погиб один человек
ДТП произошло около 5:30 в районе 4 км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная, по дороге от Усть-Лабинска в Курганинский район.
Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по предварительным данным, водитель ГАЗ-2704 выехал на встречку и столкнулся с проезжающим КамАЗом с прицепом. В результате ДТП автомобили съехали в кювет, а КамАЗ опрокинулся.
Водитель «Газели» погиб на месте. Пассажир ГАЗа и водитель КамАЗа получили травмы и были госпитализированы в медучреждение.
Видео с места ДТП опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».
Как писали Юга.ру, вечером 25 августа в Мостовском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека, а в Калмыкии ночью 26 августа пассажирский автобус из Дагестана врезался в КамАЗ, погибли три человека.