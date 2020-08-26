Автобус Дагестан — Москва столкнулся с фурой в Калмыкии. Три человека погибли, пятеро пострадали

В Калмыкии ночью 26 августа пассажирский автобус из Дагестана врезлся в КамАЗ

ДТП случилось в 1:45 на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан на территории Черноземельского района. По предварительным данным, пассажирский автобус Neoplan по маршруту Дагестан — Москва врезался с попутным КамАЗом, сообщил телеканал «360».

В результате аварии скончались три пассажира автобуса: мужчина и 34-летняя и 22-летняя девушки, все трое — жители Дагестана. В больницу доставили пять человек. На месте работают сотрудники ГИБДД, полиции и сотрудники экстренных служб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Калмыкии.