«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

Матч закончился со счетом 1:1. На 28 минуте счет открыл полузащитник армейцев и молодежной сборной России Константин Кучаев с передачи Николы Влашича. Ответить «быки» смогли только во втором тайме: на 80 минуте голом отметился игрок «Краснодара» Вандерсон.

Отметим, что краснодарский клуб одержал победу после выездного поражения от «Урала», а ЦСКА не может победить уже на протяжении трех матчей. Также следует добавить, что в пятом туре поражение от «Динамо» потерпел лидер чемпионата «Зенит», московский «Локомотив» уступил в домашнем матче ослабленному двумя удалениями по ходу игры «Ахмату», а «Ростов» обыграл коллектив из Екатеринбурга с минимальным счетом 1:0.

После пяти туров футбольный клуб «Краснодар» набрал семь очков и замкнул первую десятку команд РПЛ. Лидируют «Зенит», «Спартак» и футбольный «Сочи». Дебютанты Премьер-лиги «Химки» и «Ротор» замыкают турнирную таблицу.

Следующий матч Премьер-лиги горожане проведут 30 августа на домашнем стадионе с «Ростовом», который набрал на два очка больше «Краснодара» и занимает шестое место в чемпионате.