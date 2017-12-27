На Дону женщина родила в уличном туалете и оставила младенца в выгребной яме
В Шолоховском районе Ростовской области местную жительницу заподозрили в покушении на убийство новорожденной дочери
По версии следствия, 18-летняя беременная женщина находилась в уличном туалете. Чтобы убить своего ребенка, она родила в выгребную яму туалета и оставила младенца там. Девочка родилась жизнеспособной, но недоношенной, а ее мать ушла, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
У женщины открылось кровотечение, она обратилась за медицинской помощью и рассказала врачу о родах. Фельдшер отправилась в дом к роженице, нашла младенца в выгребной яме и отнесла его в ЦРБ Шолоховского района. Там девочке оказали помощь.
Возбуждено уголовное дело.
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