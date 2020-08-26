На Кубани три человека погибли в лобовом столкновении

Краснодарский край

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В Мостовском районе вечером 25 августа произошло ДТП, в котором погибли три человека

Авария случилась около 22:00. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo ехал со стороны Лабинска в сторону Майкопа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в машину Chrysler Sebring.

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте, его пассажирку доставили в реанимацию. Также скончались водитель и пассажирка второй машины. Полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Калмыкии ночью 26 августа пассажирский автобус из Дагестана врезлся в КамАЗ, погибли три человека.

ДТП Мостовский район смерть

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