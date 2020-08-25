В сборную России на матчи с Венгрией и Сербией вошли три футболиста ФК «Краснодар»

Краснодарский край

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25 августа стал известен состав сборной России на играх Лиги наций

Состав определил тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым. Матч с Сербией пройдет 3 сентября в Москве (21:45), с Венгрией — 6 сентября в Будапеште (19:00 по московскому времени).

Список состоит из 26 футболистов.

Защитники: Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер (без клуба).

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Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Андрей Мостовой, Юрий Жирков, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Головин («Монако» Франция), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Николай Комличенко («Динамо» Москва), Евгений Луценко («Арсенал» Тула).

Вратари: Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва), Маринато Гилерме («Локомотив» Москва).

В списке возможны изменения, уточнили в пресс-службе РФС. Посмотреть полнвый календарь игр сборной России в Лиге Наций можно тут.

Станислав Черчесов ФК «Краснодар» ФК «Сочи» Футбол

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