В сборную России на матчи с Венгрией и Сербией вошли три футболиста ФК «Краснодар»

В списке возможны изменения, уточнили в пресс-службе РФС. Посмотреть полнвый календарь игр сборной России в Лиге Наций можно тут .

Состав определил тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым. Матч с Сербией пройдет 3 сентября в Москве (21:45), с Венгрией — 6 сентября в Будапеште (19:00 по московскому времени).

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