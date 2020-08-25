Под Геленджиком спасатели сняли со скалы туриста из Москвы
В геленджикском селе Прасковеевка 24 августа турист из Москвы не смог спуститься со скалы и вызвал спасателей
Приезжий из Москвы решил осмотреть открестности села Прасковеевка под Геленджиком и забрался на гору. Турист не рассчитал силы и обратно спуститься не смог. С мобильного телефона мужчина вызвал спасателей и сообщил им свои примерные координаты.
Спасатели геленджикского отряда «Кубань-СПАС» нашли его и спустили с помощью альпинистского снаряжения. Ему оказали психологическую помощь, медицинская — не потребовалась, рассказали 24 августа в пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
Ранее Юга.ру рассказывали, что 18 августа спасатели помогли жительнице Сочи, которая упала в реку Мацесту.
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Геленджикские спасатели эвакуировали туриста со скалы Турист из Москвы, осматривая окрестности села Прасковеевка, взобрался на гору, но, не рассчитав свои силы, обратно спуститься не смог. По мобильному телефону молодой человек вызвал спасателей. Получив примерные координаты местонахождения потерпевшего, спасатели Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» незамедлительно приступили к поискам. После обнаружения пострадавшего, спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали незадачливого туриста со скалы. Ему оказали психологическую помощь. Медицинская помощь не потребовалась. #краснодарскийкрай #кубаньспас #берегитесебяиблизких