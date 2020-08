Под Геленджиком спасатели сняли со скалы туриста из Москвы

View this post on Instagram

Геленджикские спасатели эвакуировали туриста со скалы Турист из Москвы, осматривая окрестности села Прасковеевка, взобрался на гору, но, не рассчитав свои силы, обратно спуститься не смог. По мобильному телефону молодой человек вызвал спасателей. Получив примерные координаты местонахождения потерпевшего, спасатели Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» незамедлительно приступили к поискам. После обнаружения пострадавшего, спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали незадачливого туриста со скалы. Ему оказали психологическую помощь. Медицинская помощь не потребовалась. #краснодарскийкрай #кубаньспас #берегитесебяиблизких