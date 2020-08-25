Под Геленджиком спасатели сняли со скалы туриста из Москвы

В геленджикском селе Прасковеевка 24 августа турист из Москвы не смог спуститься со скалы и вызвал спасателей

Приезжий из Москвы решил осмотреть открестности села Прасковеевка под Геленджиком и забрался на гору. Турист не рассчитал силы и обратно спуститься не смог. С мобильного телефона мужчина вызвал спасателей и сообщил им свои примерные координаты.

Спасатели геленджикского отряда «Кубань-СПАС» нашли его и спустили с помощью альпинистского снаряжения. Ему оказали психологическую помощь, медицинская — не потребовалась, рассказали 24 августа в пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 18 августа спасатели помогли жительнице Сочи, которая упала в реку Мацесту.