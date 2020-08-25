На Кубани снова зафиксировали меньше 90 случаев COVID-19 за сутки и 3 летальных исхода

В Краснодарском крае к 25 августа число зараженных коронавирусом достигло 10 тыс. 681 человека

По данным федерального оперштаба, за сутки в России коронавирус диагностировали у 4 тыс. 696 человек , при этом только 26,7% не имели типичных симптомов болезни, сообщил RT. Также за сутки в России от COVID-19 скончались 120 пациентов , однако 6 тыс. 652 человека выздоровели.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (+681), Санкт-Петербурге (+179) и Московской области (+143). На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 130, Ставропольский край — 123, Краснодарский край — 86 , Дагестан — 65, Крым — 55, Карачаево-Черкесия — 30, Ингушетия — 27, Адыгея — 19, Кабардино-Балкария — 19, Северная Осетия — 17, Чечня — 7, Севастополь — 2.

Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились, по официальным данным, 966 тыс. 189 человек , из которых 779 тыс. 747 выздоровели, а 16 тыс. 568 человек скончались.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 86 новых пациентов с коронавирусом 53 женщины и 33 мужчины. Случаи инфицирования были зафиксированы у семи детей, а самому старшему пациенту 89 лет.

Вот как распределились новые случаи COVID-19 по муниципалитетам Кубани: в Краснодаре — 32;

в Сочи — 12;

в Павловском районе — 9;

в Новороссийске — 6;

в Усть-Лабинском районе — 4;

в Туапсинском и Славянском районах — по 3;

в Анапе, Горячем Ключе, Выселковском и Тихорецком районах — по 2;

в Апшеронском, Северском, Калининском, Красноармейском, Тбилисском, Кущевском, Динском, Лабинском и Курганинском районах — по 1.

По данным краевого минздрава, за весь период пандемии в медучреждения с подозрением на коронавирус обратились 32 тыс. 309 человек, в том числе 4 тыс. 195 детей. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 3 тыс. 804 человека, а в поликлиниках наблюдаются 3 тыс. 436 человек.

За все время COVID-19 диагностировали на Кубани у 10 тыс. 681 человека . По данным краевого оперштаба, 8 тыс. 966 пациентов выздоровели (+65 за последние сутки), однако 166 человек спасти не удалось (+3 за сутки) . Еще 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а трое подключены к ЭКМО.

За весь период в лабораториях Кубани провели 773 тыс. 476 исследований на коронавирус.