Школа молодого предпринимателя провела первый очный мастер-класс

Программа может быть интересна и начинающим, и действующим предпринимателям. Онлайн-платформа доступна всем пользователям старше 18 лет. Организатором школы выступает краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

До этого все активности школы проводились онлайн. Из тысячи заявок 50 учеников уже прошли весь недельный курс, составляющий более 50 уроков.

Темы, которые ученики называют наиболее сложными, выносятся на очное обсуждение. Один из девяти экспертов школы помогает разобраться с построением финансовой модели.

«Мы проводим Школу молодого предпринимателя, делаем эти мастер-классы, а результатом будет являться подача заявки на конкурс бизнес-идей. И потом победители, которых мы отбираем, уходят в наставничество», — соорганизатор Школы молодого предпринимателя Владислав Иванцов.

«Мечтаю открыть свою строительную организацию, хочу быть в ней руководителем. У меня несколько бизнес-идей. Не знаю, конечно, как поставить акцент, хочу, чтобы в этом мне помогли наставники и спикеры», — рассказал участник проекта Илья Ткаченко.

Подробнее можно узнать на сайте школы и по телефону 88612051571.