Школа молодого предпринимателя провела первый очный мастер-класс

Партнерский Краснодарский край

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22 августа состоялось первое очное мероприятие в Школе молодого предпринимателя

До этого все активности школы проводились онлайн. Из тысячи заявок 50 учеников уже прошли весь недельный курс, составляющий более 50 уроков.

Программа может быть интересна и начинающим, и действующим предпринимателям. Онлайн-платформа доступна всем пользователям старше 18 лет. Организатором школы выступает краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

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Темы, которые ученики называют наиболее сложными, выносятся на очное обсуждение. Один из девяти экспертов школы помогает разобраться с построением финансовой модели.

«Мы проводим Школу молодого предпринимателя, делаем эти мастер-классы, а результатом будет являться подача заявки на конкурс бизнес-идей. И потом победители, которых мы отбираем, уходят в наставничество», — соорганизатор Школы молодого предпринимателя Владислав Иванцов.

«Мечтаю открыть свою строительную организацию, хочу быть в ней руководителем. У меня несколько бизнес-идей. Не знаю, конечно, как поставить акцент, хочу, чтобы в этом мне помогли наставники и спикеры», — рассказал участник проекта Илья Ткаченко.

Подробнее можно узнать на сайте школы и по телефону 88612051571.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Образование

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