Взрослые смогут посетить «Сочи Парк» по детским тарифам

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи в последнюю субботу лета гости первого тематического парка страны независимо от возраста смогут приобрести билеты по детским тарифам

Этим предложением все гости «Сочи Парка» смогут воспользоваться 29 августа.

Одновременно с 24 августа снижается стоимость билетов и меняется время работы парка. Он работает с 10:00 до 21:00 до 30 августа включительно, а с 31 августа — с 11:00 до 21:00.

«Единый билет включает безлимитный прокат на экстремальных, детских и семейных аттракционах, посещение совариума, дельфинария, детских игровых площадок. Гостей ждут также в мини-зоопарке "Лапушки" и ремесленных мастерских. Открыты кафе и рестораны, мобильные точки питания, сувенирные магазины», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

Подробное расписание работы «Сочи Парка» можно найти на сайте sochipark.ru.

Как писали Юга.ру, в тематическом парке развлечений с 24 июня открылись детские площадки. Несколько дней спустя возобновили работу совариум и контактный мини-зоопарк «Лапушки». С 7 июля начались представления в дельфинарии «Сочи Парка».

Все последние новости можно узнать на сайте и в соцсетях парка. Для гостей семейного отеля-замка «Богатырь» вход в парк бесплатный.

Курорты и туризм отдых Развлечения Сочи Сочи Парк

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани командир взвода ДПС заставлял подчиненных передавать ему взятки, сотрудники заявили на него в СК
Уроки сократят, а справки об эпидокружении будут требовать не у всех учеников. Что известно о занятиях в Краснодаре в новом учебном году
Власти России собираются открыть авиасообщение еще с 7 странами — СМИ
На Черноморском побережье Кубани горит лес общей площадью 3 га
На Кубани шестой день подряд фиксируют по три летальных случая, вызванных COVID-19
Водители маршруток подрались в Сочи возле российско-абхазской границы

Лента новостей

Реклама на портале