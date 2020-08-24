В Темрюке проведут форум для предпринимательниц

Партнерский Краснодарский край

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25 августа в Темрюке состоится форум «В деле» для представительниц бизнес-сообщества

Организатор форума — краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Форум реализуется в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

21 августа аналогичный форум прошел в Новокубанске. Четыре тематических сектора объединили около ста участниц. На форуме обсуждались такие темы, как монетизация личного бренда в Инстаграме, выбор системы налогообложения, движение от идеи до стартапа. Также на форуме был проведен мастер-класс по приготовлению имбирных пряников.

«Я занимаюсь делом, для которого создан»:

Зарегистрироваться на бизнес-форум в Темрюке можно здесь. Следующий форум пройдет в сентябре в Краснодаре, к нему можно будет присоединиться онлайн. Подробнее можно узнать на сайте.

«Идея нашего форума нашла отклик среди женщин, которые приняли в нем участие. Мы привели большое количество бизнес-кейсов, чтобы они увидели на реальных примерах, как хобби стало бизнесом», — сказала заместитель исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края Ольга Лукашева.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Новокубанский район Темрюкский район Форумы

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