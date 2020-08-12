«Я занимаюсь делом, для которого создан». Краснодарские мужчины рассказали, каково им работать в женских сферах

Грань между мужскими и женскими профессиями постепенно стирается. Сегодня на первый план выходят индивидуальные способности и стремления человека, а не половая принадлежность. Юга.ру расспросили троих мужчин, которые успешно работают в сферах, традиционно считающихся женскими, как они начинали карьеру, с какими трудностями пришлось столкнуться и как их занятие воспринимают сейчас. «Женщины учатся на летчика-истребителя — почему бы и нам не отжать у них какую-нибудь профессию?» Александр, няня, 54 года

— С детьми я нянчился давно, а профессией это моей стало год назад. Я воспитал своих троих детей — это мое образование. Конечно, порой сталкиваюсь с негативным мнением о том, чем занимаюсь. Считается, что мужчина не может быть няней, он не такой внимательный и заботливый. И плюс «все они — маньяки». Первое время мне детей доверяли только родные и соседи. У меня большая территория в частном доме, дети занимаются военно-прикладным (стреляют из пневматической винтовки, роют окопы) и обычным спортом, отрабатывают туристические навыки (ставят палатку, рубят дрова, разжигают костер, учатся пилить ножовкой). Сейчас готовлю одного мальчика к марафону в Ростове-на-Дону. В Краснодаре я встречал еще двоих мужчин-нянь. Эта профессия не дает большого заработка. Когда тебе нравится заниматься с ребенком, тогда у тебя все получается. Мне нравится их обучать, наблюдать, как ребенок, например, впервые видит шахматную доску, а через месяц уже хорошо играет. Беру я детей любого возраста, сейчас у меня есть девочка, которой год и три месяца. С ней я именно как нянька: вытираю нос, выгуливаю в коляске. С детьми постарше выступаю больше воспитателем. Родители в полном восторге от моей работы, и меня это очень мотивирует. Каждый час я отправляю им фотографии, чем мы занимаемся с ребенком. За свою жизнь я сменил много разных профессий, последняя — туристический агент.

Был такой случай. Обратилась ко мне мама мальчика со словами: «На десять суток я отдаю вам ребенка, не бойтесь нагружать его физически, никакого ему телевизора, телефона, компьютера и планшета, никаких развлечений и сладостей». Это были десять дней трудового лагеря, у нас все шло по расписанию. Мальчик копал картошку, варил сам себе суп, делал яичницу с сосисками, полностью был на самообслуживании. И ему это понравилось. Детям вообще нравится делать взрослые вещи. Не знаю, как сейчас у них обстоят дела, но я считаю, что справился с заданием. Женщины сейчас в авиационном училище осваивают профессию летчика-истребителя, маршрутками управляют — мы же это нормально воспринимаем. Почему бы мужчинам не отжать у них какую-нибудь профессию? И еще был случай. Обратилась женщина, которая живет одна с тремя дочерьми. Она наняла меня, чтобы я занимался с младшей и заодно чтобы в семье был мужской голос. Если мы куда-то вместе отправлялись, я обязательно перед ними открывал дверь, помогал сесть в машину. Если шли за покупками, только я нес сумки домой. Это был интересный опыт.

Сейчас я сижу с полуторагодовалой девочкой. Ее мама выбирала няню по принципу, чтобы человек был спортивный. Ребенок плохо ходит, часто спотыкается и падает, ей нужен тот, кто сможет поймать или поддержать. Родители, когда ищут няню, как правило, стоят перед выбором: будет она вести образовательный процесс или воспитательный. Няня передает ребенку свою философию и отношение к жизни. Поэтому при подборе няни родителям всегда нужно учитывать это. О чем она говорит, как преподносит события вокруг и в мире, насколько это соответствует их мировоззрению. Еще сложный вопрос, нужно ли заставлять ребенка что-то делать. Каждый относится к этому по-своему. Часто дети на разные предложения родителей что-то сделать отвечают: «Не хочу». Отказать няне ребенок чаще всего не может, он всегда пробует. На мой взгляд, для няни воспитательный фактор важнее образовательного. «Многие девушки восхищаются, что мужчина собирает букеты: это моя фишка» Алексей, флорист, 29 лет

— Когда я работал в КГИК, отвечал за праздники, фестивали, конкурсы. Всегда нужны были цветы — жюри, победителям, важным гостям учебного заведения. Поскольку бюджет был ограничен, мне приходилось ехать на рынок, покупать цветы и самому составлять из них композиции. Сначала они были небольшими и простыми, потом втянулся, стал смотреть разные обучающие видео, техники сборки, стили букетов, колористику. Чтобы стать флористом, нужно творческое видение. Просто собирать цветочки может любой, а вот со вкусом — нет. Все чаще знакомые и друзья стали заказывать у меня букеты, и я понял, что из этого может что-то получиться. В 2018 году решил, что нужно открывать ИП и заниматься флористикой профессионально. Открыл магазин на Зиповской, проработал там год, затем решил, что пришло время перебираться в центр города. Сейчас в историческом здании есть атмосферное местечко под названием «Нора». В этом году в моей мастерской уже можно увидеть цветы, выращенные лично мной от луковицы до соцветия: гладиолусы, ромашки, георгины, лилии, розы. Есть и большой куст лаванды, которую я часто использую в композициях. В следующем году цветов будет точно больше, а пока довольствуюсь тем урожаем, что есть сейчас.

На рынке высокая конкуренция — это основная трудность моей сферы. И не каждый покупатель готов оценить мастерство и красоту, многим проще купить букет за 200 рублей из увядающего цветка, чем прийти ко мне. Еще одна проблема — высокая аренда. Также у меня были сложности с согласованием вывески мастерской в управлении по охране объектов культурного наследия. Сейчас не могу сказать, что есть какие-то глобальные трудности. В наличии хороший местный цветок, поэтому можно обойтись без импорта. Карантин мне помог пересмотреть свои ценности в этом плане. Многие девушки восхищаются, что мужчина собирает букеты. Наверное, это моя фишка. Негативных реакций не было, только иногда в WhatsApp или директ пишут: «Девушка, здравствуйте». У людей на уровне подсознания восприятие, что флорист — это непременно женщина. Приходится представляться: «Добрый день. Меня зовут Алексей, чем могу помочь?»

Был еще такой случай. Зашла женщина средних лет, посмотрев на меня и интерьер магазина, сказала: «Как же у вас красиво и чисто. Вы же мужчина, здесь должны быть срач и грязь»

Мне кажется, даже мужчины мне больше доверяют. Наверное, действует какая-то солидарность. Говорят: «Посоветуй, что бы такого подарить, чтобы прям ах и ох». Был еще такой случай. Зашла женщина средних лет, посмотрев на меня и интерьер магазина, сказала: «Как же у вас красиво и чисто. Вы же мужчина, здесь должны быть срач и грязь». Главным во флористике я считаю честность. Всегда ставлю себя на место покупателя и никогда не продам плохой цветок. Потому что моя основная задача — чтобы человек ко мне вернулся. Все должно быть честно, открыто и на совесть. Чтобы люди знали, что на меня можно положиться, что я не обману. Так как я один работаю в мастерской, весь процесс от закупки цветка до букета полностью под моим контролем. «Однажды мимо салона проходил бездомный и, увидев меня — мужчину, который делает маникюр, — перекрестился и пошел дальше» Отабек, мастер маникюра, 36 лет

— Меня как эстета всегда тянуло к прекрасному — ухоженным женским рукам. Все мы помним тепло рук мамы, а для меня это еще и воспоминание о ее идеальном маникюре с очень аккуратным покрытием. Она порой ночами спать не ложилась, пока не наведет красоту на руках. Когда-то я работал в таможне и сфере логистики, был поваром, занимался продажей гражданского оружия охотничьего назначения. В какой-то момент понял, что стало тоскливо, захотел что-то поменять в жизни. Часто замечал в общественном транспорте, что ногти на руках у девушек и женщин так себе, и решил самостоятельно исправить это. По рекомендации нашел преподавателя, оплатил обучение. Когда впервые шел в студию, думал, что для начала пройду курс полностью. Если понравится, продолжу этим заниматься, если нет — придумаю что-нибудь еще. Раньше я от скуки проходил курсы по выживанию в стрессовых условиях, по экстремальному вождению, и жизнь моя с этими навыками не столкнулась. Чего не скажешь о ногтевом сервисе! Уже после первого дня обучения меня поглотила пучина этой сферы. Я влюбился в нее и по сей день испытываю те же чувства.

Помню, когда я в первый день зашел в студию, преподаватель посмотрела на меня и сказала: «Кого вам? Вы что-то привезли? Я ничего не заказывала». Ответил, что пришел на обучение. Красить ногти — я тогда так выражался. Она сказала, что кто-то из парней ранее пытался обучаться и ей этот эксперимент очень понравился. Однако подход преподаватель искала ко мне несколько дней — просто сломала себе голову, как донести до меня информацию, объяснить терминологию. Супруга отреагировала на мое желание сменить род деятельности неоднозначно. Мне нужно было уйти с основной работы, чтобы начать свое дело в области красоты. Все с нуля, надо наработать клиентов, чтобы был коэффициент возврата для прибыли. Все эти страхи мы испытывали, конечно. Сейчас дело обстоит абсолютно по-другому, с заработком проблем нет. А у жены всегда потрясающий маникюр — такая небольшая взятка с моей стороны. Начало моей новой трудовой деятельности было бурным. Информация, что есть мастер-мужчина, просочилась моментально, сарафанное радио отлично работает. Поступало много предложений о трудоустройстве. Думаю, это связано с тем, что каждый хотел себе в посудную лавку веселую обезьянку с барабаном, чтобы привлекала внимание. Я сменил много салонов: в одних меня не устраивали условия, в других я не устраивал. Сейчас работаю в салоне «Гели&Лаки» на улице Кубанской Набережной. Шикарный коллектив, отличный руководитель, дружеская атмосфера — мне все нравится. Теперь я тот, кто я есть, и ни о чем не жалею. Я занимаюсь делом, для которого создан, наверное, какими-то богами красоты.

Поступало много предложений о трудоустройстве. Думаю, это связано с тем, что каждый хотел себе в посудную лавку веселую обезьянку с барабаном, чтобы привлекала внимание