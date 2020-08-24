В Геленджике потратят 76 млн рублей на реконструкцию стадиона, который был тренировочной площадкой ЧМ-2018

До конца 2020 года в Геленджике должны провести реконструкцию стадиона «Спартак», который переоборудовали под тренировочную площадку для команд — участниц чемпионата мира по футболу 2018 года

Напомним, торжественное открытие стадиона «Спартак» на 3,5 тыс. мест в микрорайоне Северном состоялось 20 июля 2014 года. Футбольное поле площадью 109х73 метра было покрыто натуральным газоном, там оборудовали раздевалки, душевые, комнаты допинг-контроля, оказания медпомощи и судейскую комнату. Также там сделали пять беговых дорожек.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года стадион «Спартак» стал тренировочной площадкой для сборной Швеции.

В пресс-службе администрации Краснодарского края 23 августа 2020 года сообщили, что в соответствии с концепцией использования наследия ЧМ-2018, тренировочная площадка на улице Солнцедарской передана стадиону «Спартак». При этом реконструкция стадиона обойдется в 76 млн рублей.

На эти деньги проведут прошивку газона футбольного поля, заменят покрытия легкоатлетических дорожек, закупят оборудование для воркаута и выполнения нормативов ГТО.