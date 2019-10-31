Кубань получила 110 млн рублей на развитие наследия ЧМ-2018. Это четверть суммы, выделенной всем регионам-участникам мундиаля
Краснодарский край получил из федерального бюджета 110 млн рублей на развитие наследия чемпионата мира по футболу 2018 года
Всего на эти цели правительство направило около 400 млн рублей. Таким образом, Кубань получила больше четверти средств, которые распределили между всеми регионами, где проходили игры чемпионата.
Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал агентству ТАСС, что на эти средства в крае модернизируют тренировочные площадки, которые ранее передали местным спортивным школам, и оборудуют новые спортивные объекты — в частности, в 2020 году планируется установить воркаут-площадки в Геленджике, Адлере и Анапе.
Со стороны бюджета Краснодарского края на вышеперечисленные мероприятия будет выделено 6 млн рублей.
ЧМ-2018 проходил в 11 российских городах на 12 стадионах. Сочинский стадион «Фишт» принял шесть матчей мирового первенства, которое проходило в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Кроме того, в Краснодарском крае базировались сборные Испании (в Краснодаре), Бразилии и Польши (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике). Для них были построены тренировочные площадки.
Напомним, «Фишт» построили к зимней Олимпиаде 2014 года, а затем реконструировали под футбольную арену. Вместимость стадиона увеличили с 40 до 45 тыс. мест, создали там современное игровое поле, установили мультимедийные экраны с изображением высокой четкости и т.д.
В июне 2017 года Контрольно-счетная палата выявила нарушения в сфере закупок и срывы сроков сдачи при реконструкции «Фишта». А в январе 2019 года генподрядчика реконструкции — ООО «Строительно-монтажное управление "Краснодар"» признали банкротом.
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