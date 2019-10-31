Кубань получила 110 млн рублей на развитие наследия ЧМ-2018. Это четверть суммы, выделенной всем регионам-участникам мундиаля

Краснодарский край получил из федерального бюджета 110 млн рублей на развитие наследия чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего на эти цели правительство направило около 400 млн рублей. Таким образом, Кубань получила больше четверти средств, которые распределили между всеми регионами, где проходили игры чемпионата.

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал агентству ТАСС, что на эти средства в крае модернизируют тренировочные площадки, которые ранее передали местным спортивным школам, и оборудуют новые спортивные объекты — в частности, в 2020 году планируется установить воркаут-площадки в Геленджике, Адлере и Анапе.

Со стороны бюджета Краснодарского края на вышеперечисленные мероприятия будет выделено 6 млн рублей.