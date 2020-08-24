В Геленджике сгорело кафе на набережной

Сообщение о возгорании на Лермонтовском бульваре поступило в МЧС в 21:49. Прибывшие на место пожарные установили, что горит нежилое строение, пламя распространилось на площади 10 кв. метров. На видео, которое очевидцы опубликовали в соцсетях , видно, что горит дайнер Pit Stop.

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