Участницам мероприятия рассказали о запуске своего дела с нуля

Сегодня, 21 августа, в Новокубанске прошел первый бизнес-форум для женщин «В деле». В мероприятии приняли участие не только действующие предпринимательницы, но и те, кто только планирует начать свое дело.

Глава департамента инвестиций и развития МСП: Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Основной задачей организаторов было рассказать женщинам, что открытие бизнеса — задача, выполнимая для всех. В рамках форума состоялись встречи с бизнес-тренерами и руководителями успешных проектов, а также активный нетворкинг и разбор бизнес-кейсов. Каждая участница получила инструменты для старта или развития, фирменные подарки, именные сертификаты, а также новый опыт и полезные контакты.

Организатором форума «В деле» выступил краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».