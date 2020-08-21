В Новокубанске прошел первый бизнес-форум для женщин
Участницам мероприятия рассказали о запуске своего дела с нуля
Сегодня, 21 августа, в Новокубанске прошел первый бизнес-форум для женщин «В деле». В мероприятии приняли участие не только действующие предпринимательницы, но и те, кто только планирует начать свое дело.
Глава департамента инвестиций и развития МСП:
Основной задачей организаторов было рассказать женщинам, что открытие бизнеса — задача, выполнимая для всех. В рамках форума состоялись встречи с бизнес-тренерами и руководителями успешных проектов, а также активный нетворкинг и разбор бизнес-кейсов. Каждая участница получила инструменты для старта или развития, фирменные подарки, именные сертификаты, а также новый опыт и полезные контакты.
Организатором форума «В деле» выступил краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».
Аналогичные мероприятия пройдут в сентябре в Темрюке и Краснодаре. На этот раз к форумам можно будет присоединиться в онлайн-формате. Все подробности — на сайте Мой бизнес.
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