На Кубани снова за сутки умерли три человека с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 21 августа рассказал о смерти трех пациентов с коронавирусом

Напомним, за последние сутки на Кубани 89 человек заразились COVID-19, 56 из них — в Краснодаре. Всего в регионе скончались 154 пациента, в том числе 3 — за прошлые сутки.

Одним из умерших стал 68-летний житель Крымска, который остро заболел и его госпитализировали в крымскую ЦРБ. Когда анализы на коронавирус дали положительный результат, его перевели в Краснодар и подключили к аппарату ИВЛ. У пациента развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, синдром полиорганной дыхательной и почечной недостаточности. У мужчины было сопутствующее заболевание — астма.

Второй летальный случай зафиксировали в Армавире: 70-летнюю местную жительницу доставили в больницу, где у нее диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. Тест на коронавирус дал положительный результат, женщину подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло сохранить ей жизнь.

Еще одна женщина также умерла в больнице Армавира. У 60-летней пациентки зафиксировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, результат на COVID-19 дал положительный результат. В течение нескольких дней медики боролись за жизнь женщины, однако она скончалась из-за тяжелой формы болезни и сопутствующих заболеваний.

Армавир Здравоохранение Коронавирус Крымский район смерть

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