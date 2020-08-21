На Кубани снова за сутки умерли три человека с коронавирусом

Напомним, за последние сутки на Кубани 89 человек заразились COVID-19, 56 из них — в Краснодаре. Всего в регионе скончались 154 пациента, в том числе 3 — за прошлые сутки.

Одним из умерших стал 68-летний житель Крымска , который остро заболел и его госпитализировали в крымскую ЦРБ. Когда анализы на коронавирус дали положительный результат, его перевели в Краснодар и подключили к аппарату ИВЛ. У пациента развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, синдром полиорганной дыхательной и почечной недостаточности. У мужчины было сопутствующее заболевание — астма.

Второй летальный случай зафиксировали в Армавире: 70-летнюю местную жительницу доставили в больницу, где у нее диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. Тест на коронавирус дал положительный результат, женщину подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло сохранить ей жизнь.