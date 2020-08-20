Все три новые жертвы коронавируса на Кубани были жителями Анапы

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 20 августа за сутки скончались три носителя коронавируса

Напомним, на Кубани накануне зарегистрировали 84 новых случая заражения коронавирусом, всего скончался 151 человек с подтвержденным диагнозом, в том числе трое — за последние сутки.

Оперштаб Кубани рассказал, что одним из умерших стал 43-летний житель Анапы — он остро заболел, поднялась температура, появился сухой кашель, одышка при ходьбе. Мужчину госпитализировали в Крымскую ЦРБ, подключили к аппарату ИВЛ, однако пациент скончался. Ему поставили диагноз «тяжелая форма коронавируса, внебольничная двухсторонняя пневмония».

Второй летальный случай также зафиксировали в Крымской ЦРБ. 65-летний житель Анапы поступил в больницу с недомоганием и повышенной температурой. Анализы на коронавирус показали положительный результат, позже он скончался. Среди сопутствующих заболеваний у пациента были гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность.

Кроме того, в краевой больнице № 2 умер 44-летний больной из Анапы. У мужчины выявили коронавирус, с высокой температурой его госпитализировали в Крымскую ЦРБ, затем перевели в другую больницу. У пациента развилась внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Спасти его не удалось. По данным источника портала Юга.ру, мужчина работал в силовых структурах.

Анапа Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина смерть

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