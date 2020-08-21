В Крыму воду начнут подавать по графику из-за засухи

Крым

Распечатать

В Крыму с 24 августа часть населенных пунктов введет график подачи воды из-за засухи

В 39 населенных пунктах Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов с 24 августа введут графики подачи воды, сообщили в телеграмм-канале оперштаба Крыма. Из-за засухи уровень запасов водохранилищ опустился до критического уровня: Симферпольское, Аянское и Партизанское водохранилища питаются исключительно за счет дождей и таяния снегов. В трех районах республики из-за этого начнут поэтапное ограничение водоснабжения:

  • с 24 августа снизится отбор воды из водохранилищ до 140 тыс. куб. метров в сутки, а также прекратится горячее водоснабжение;
  • с 31 августа по 7 сентября уменьшится отбор из водохранилищ до 120 тыс. куб. метров в сутки, а также введется подача воды по графику;
  • с 7 сентября снизится подача воды до 100 тыс. куб. метров в сутки, а также введется почасовая подача воды утром и вечером.

Читайте также:

В оперштабе отметили, что возможны отклонения от графика. По всем вопросам необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-506-000-8.

Власти Крыма отметили, что в остальных районах полуострова ситуация с водоснабжением стабильная и никаких проблем не ожидается, написал ТАСС. Ограничение подачи воды не затронет туристические районы. 

Напомним, в июле из-за засухи в Геленджике ввели график подачи воды, а с 25 июля его сократили до полутора часов в сутки. 18 августа стало известно, что на Дивноморском водозаборе, который питает половину Геленджика, пересохли 24 из 35 скважин.

Водоснабжение Крым Симферополь

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Крыму воду начнут подавать по графику из-за засухи
На Кубани задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении, который находился в розыске
В Краснодаре оштрафовали мужчину, который пьяным приехал за ребенком в детсад
В Краснодаре оставили в силе штраф в 20 тыс. рублей на новороссийца, который написал негативный отзыв о враче. На судью подадут жалобу
На Кубани астрономы зафиксировали увеличение зенитного числа метеоров потока Персеиды
В Анапе предъявили обвинение мужчине, который напал с ножом на 12-летнюю девочку

Лента новостей

Статьи

Каждый шаг имеет значение

«Пятёрочка» проводит благотворительный онлайн-марафон «Турбостарты»

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Реклама на портале