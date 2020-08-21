В Крыму воду начнут подавать по графику из-за засухи
В Крыму с 24 августа часть населенных пунктов введет график подачи воды из-за засухи
В 39 населенных пунктах Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов с 24 августа введут графики подачи воды, сообщили в телеграмм-канале оперштаба Крыма. Из-за засухи уровень запасов водохранилищ опустился до критического уровня: Симферпольское, Аянское и Партизанское водохранилища питаются исключительно за счет дождей и таяния снегов. В трех районах республики из-за этого начнут поэтапное ограничение водоснабжения:
- с 24 августа снизится отбор воды из водохранилищ до 140 тыс. куб. метров в сутки, а также прекратится горячее водоснабжение;
- с 31 августа по 7 сентября уменьшится отбор из водохранилищ до 120 тыс. куб. метров в сутки, а также введется подача воды по графику;
- с 7 сентября снизится подача воды до 100 тыс. куб. метров в сутки, а также введется почасовая подача воды утром и вечером.
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В оперштабе отметили, что возможны отклонения от графика. По всем вопросам необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-506-000-8.
Власти Крыма отметили, что в остальных районах полуострова ситуация с водоснабжением стабильная и никаких проблем не ожидается, написал ТАСС. Ограничение подачи воды не затронет туристические районы.
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