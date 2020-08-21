В Крыму воду начнут подавать по графику из-за засухи

В Крыму с 24 августа часть населенных пунктов введет график подачи воды из-за засухи

В 39 населенных пунктах Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов с 24 августа введут графики подачи воды, сообщили в телеграмм-канале оперштаба Крыма. Из-за засухи уровень запасов водохранилищ опустился до критического уровня: Симферпольское, Аянское и Партизанское водохранилища питаются исключительно за счет дождей и таяния снегов. В трех районах республики из-за этого начнут поэтапное ограничение водоснабжения:

В оперштабе отметили, что возможны отклонения от графика. По всем вопросам необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-506-000-8.

Власти Крыма отметили, что в остальных районах полуострова ситуация с водоснабжением стабильная и никаких проблем не ожидается, написал ТАСС. Ограничение подачи воды не затронет туристические районы.