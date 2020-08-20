На Кубани астрономы зафиксировали увеличение зенитного числа метеоров потока Персеиды

Краснодарский край

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Ученые центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО в августе зафиксировали увеличение числа метеорного потока Персеиды

Напомним, метеорный поток Персеиды ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея, когда Земля проходит через шлейф частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Сама комета приближается к Земле раз в 135 лет.

Юга.ру писали, что пик метеорного потока придется на ночь с 12 на 13 августа и жители Кубани смогут увидеть звездопад.

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В середине июля астрономы отправились в традиционную исследовательскую экспедицию в поселок Мезмай Апшеронского района.

Как сообщил порталу Юга.ру 20 августа руководитель центра астрономии и космонавтики краснодарского отделения Русского географического сообщества Александр Иванов, официально экспедиция завершилась накануне, 19 августа.

По его словам, во время экспедиции специалистам удалось зафиксировать три болида, а также заснять хвост кометы. Ученый отметил, что в этом году был «небольшой подъем» активности метеоров — до 200 метеоров в час. Стандартным зенитным числом метеоров для потока Персеиды является 60-100 метеоров в час, объяснил ученый.

Космос Наука

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