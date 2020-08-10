Жители Кубани смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

Краснодарский край

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В середине августа жители Краснодарского края смогут увидеть звездопад

Руководитель центра астрономии и космонавтики краснодарского отделения Русского географического сообщества Александр Иванов рассказал порталу Юга.ру 10 августа, что наблюдаемый в середине месяца звездопад —  это метеорный поток или остатки распадающихся комет. Через них Земля проходит каждый год в течение месяца. Начинается этот процесс примерно 17 июля, а заканчивается в 20-х числах августа. Пик метеорного потока придется на ночь с 12 на 13 августа.

«Обычно бывает не менее 60 метеоров в час, в среднем это 100-200 метеоров в час. Но это не значит, что столько же искорок получится увидеть в небе. Как правило, заметны будут только около 10-20. Иногда среди них попадаются болиды — это наиболее яркие метеоры», — поделился Александр Иванов.

Как отметил специалист, такие болиды наблюдались на территории Краснодарского края в 1989 году. Тогда падающие метеоры были ярче Луны, а остающийся после них след обходил по яркости свечение Венеры.

Напомним, в начале 2020 года Роскосмос показал, как выглядят Анапа, Геленджик, Новороссийск и Краснодар с борта Международной космической станции

Космос

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