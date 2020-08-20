Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Российская корона» в Сочи

Партнерский Краснодарский край

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Сбербанк и специализированный застройщик «Корона» 20 августа подписали договор проектного финансирования

Строительной компании открыли кредитную линию на сумму 1,5 млрд рублей для строительства жилого комплекса «Российская корона» в Центральном районе Сочи. Общий бюджет строительства — 1,7 млрд рублей. Проект включает в себя три этапа и рассчитан на 663 квартиры общей площадью 30 тыс. кв. метров.

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Продажа квартир будет проходить с использованием эскроу-счетов. Застройщик получит деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию. Объект аккредитован для жилищного кредитования физических лиц, подключен сервис электронной регистрации сделок, рассказали в пресс-службе Сбербанка.

«Недвижимость в Сочи и на побережье сегодня крайне востребована, в том числе среди клиентов из других регионов России. Наша задача — обеспечить финансирование строительства проектов для застройщиков, зарекомендовавших себя как надежные. Уверена, что квартиры в ЖК "Российская корона" будут пользоваться спросом у жителей и гостей курорта», — сказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Директор специализированного застройщика «Корона» Антон Самохвалов отметил, что компания работает в Сочи с 2017 года и уже реализовала в городе-курорте проект «Мацеста-парк» в Хостинском районе.

«Сделка проектного финансирования — первый опыт СЗ "Корона" по строительству с участием средств банка в соответствии с требованиями законодательства. — подчеркнул Самохвалов. — За два месяца со старта продаж уже реализовано 67 квартир в будущем ЖК на сумму 258 млн рублей».

ЖК «Российская корона» строится в Центральном районе Сочи. Комплекс включает в себя четыре 12-этажных жилых дома комфорт-класса, рассчитанных на 663 квартиры жилой площадью 30 тыс. кв. метров. ЖК расположен в десяти минутах езды от делового центра, в шаговой доступности расположены три гимназии, четыре детских сада, Сочинский государственный университет, отделение почты, поликлиника, кинотеатр, ТЦ «Моремолл», банки, супермаркеты и другие объекты инфраструктуры.

Бизнес-сообщество Жилье Недвижимость Сбербанк Сочи Строительство

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