В Анапе задержали причастного к поджогу сухой травы

Полицейские Анапы установили и задержали лицо, причастное к поджогам полей. Сотрудники отдела участковых-уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Анапе, благодаря очевидцам установили и задержали лицо, причастное к поджогам полей в районе улицы Крылова в период 17-18 августа. Всего было установлено 4 места поджога. В результате противоправных деяний, жертв нет, материальный ущерб устанавливается. По данным фактам в Отделе МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.