В Анапе задержали причастного к поджогу сухой травы
Полицейские Анапы 19 августа задержали человека, который может быть причастен к пожару в поле
Напомним, днем 18 августа в Анапе загорелась сухая трава на площади 500 кв. метров. Огонь в течение часа тушили 13 спасателей.
Накануне полицейские вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних ОМВД России по Анапе опросили очевидцев и нашли человека, причастного к поджогам полей в районе улицы Крылова. Его задержали.
Всего специалисты установили четыре очага возгорания. В результате пожара никто не пострадал, материальный ущерб сейчас оценивают. Полиция Анапы проводит проверку, сообщили в пресс-службе ОМВД курорта
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Полицейские Анапы установили и задержали лицо, причастное к поджогам полей. Сотрудники отдела участковых-уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Анапе, благодаря очевидцам установили и задержали лицо, причастное к поджогам полей в районе улицы Крылова в период 17-18 августа. Всего было установлено 4 места поджога. В результате противоправных деяний, жертв нет, материальный ущерб устанавливается. По данным фактам в Отделе МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, 18 августа в Новороссийске загорелась трава на площади 700 кв. метров. Огонь тушили чуть больше часа.
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