В Анапе задержали причастного к поджогу сухой травы

Полицейские Анапы 19 августа задержали человека, который может быть причастен к пожару в поле

Напомним, днем 18 августа в Анапе загорелась сухая трава на площади 500 кв. метров. Огонь в течение часа тушили 13 спасателей.

Накануне полицейские вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних ОМВД России по Анапе опросили очевидцев и нашли человека, причастного к поджогам полей в районе улицы Крылова. Его задержали.

Всего специалисты установили четыре очага возгорания. В результате пожара никто не пострадал, материальный ущерб сейчас оценивают. Полиция Анапы проводит проверку, сообщили в пресс-службе ОМВД курорта