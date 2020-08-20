В Анапе задержали причастного к поджогу сухой травы

Краснодарский край

Распечатать

Полицейские Анапы 19 августа задержали человека, который может быть причастен к пожару в поле

Напомним, днем 18 августа в Анапе загорелась сухая трава на площади 500 кв. метров. Огонь в течение часа тушили 13 спасателей.

Накануне полицейские вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних ОМВД России по Анапе опросили очевидцев и нашли человека, причастного к поджогам полей в районе улицы Крылова. Его задержали.

Всего специалисты установили четыре очага возгорания. В результате пожара никто не пострадал, материальный ущерб сейчас оценивают. Полиция Анапы проводит проверку, сообщили в пресс-службе ОМВД курорта

View this post on Instagram

Полицейские Анапы установили и задержали лицо, причастное к поджогам полей. Сотрудники отдела участковых-уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Анапе, благодаря очевидцам установили и задержали лицо, причастное к поджогам полей в районе улицы Крылова в период 17-18 августа. Всего было установлено 4 места поджога. В результате противоправных деяний, жертв нет, материальный ущерб устанавливается. По данным фактам в Отделе МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

A post shared by Отдел МВД России по г. Анапе (@omvd_anapa) on

Напомним, 18 августа в Новороссийске загорелась трава на площади 700 кв. метров. Огонь тушили чуть больше часа.

Анапа МЧС Пожары Полиция

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Из Сочи двух леопардов увезли на вертолете, чтобы выпустить в горах
В Крыму на заводе «Титан» снова произошел выброс химического вещества
В Анапе задержали причастного к поджогу сухой травы
Российских школьников предложили обучать медицинской грамотности
В Госдуму внесли законопроект о едином номере для вызова любых экстренных служб
В России из-за пандемии коронавируса родители стали закупать для школьников маски и санитайзеры

Лента новостей

Статьи

Каждый шаг имеет значение

«Пятёрочка» проводит благотворительный онлайн-марафон «Турбостарты»

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Реклама на портале