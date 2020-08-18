В Новороссийске загорелась трава на площади 700 кв. метров

Информация о возгорании на улице Саратовской поступила диспетчеру в 9:12. Спасатели отправились к месту происшествия и установили, что на участке горит сухая трава. Площадь пожара достигла 700 кв. метров.

В 9:50 распространение пламени остановили, в 10:20 его полностью потушили. К ликвидации пожара привлекли 10 спасателей и 3 единицы техники. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне крупный пожар произошел в цехе по обработке древесины в станице Крыловской.