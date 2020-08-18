В Новороссийске загорелась трава на площади 700 кв. метров

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске утром 18 августа произошел крупный ландшафтный пожар

Информация о возгорании на улице Саратовской поступила диспетчеру в 9:12. Спасатели отправились к месту происшествия и установили, что на участке горит сухая трава. Площадь пожара достигла 700 кв. метров.

Читайте также:

В 9:50 распространение пламени остановили, в 10:20 его полностью потушили. К ликвидации пожара привлекли 10 спасателей и 3 единицы техники. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне крупный пожар произошел в цехе по обработке древесины в станице Крыловской. 

МЧС Новороссийск Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Россельхознадзор подтвердил массовую гибель птиц в Краснодаре и начал проверку
В Новороссийске загорелась трава на площади 700 кв. метров
В Краснодаре до конца года планируют достроить еще один детсад
На Кубани с начала года утонули 117 человек
Число зараженных COVID-19 на Кубани превысило 10 тыс. человек
Комиссия рассмотрела более тысячи предложений горожан по генплану Краснодара, все это проходит в закрытом формате

Лента новостей

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Статьи Партнерский

Тест на лето-2020

Между внутренним туризмом, самоизоляцией и дачей

Реклама на портале