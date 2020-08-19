Российских школьников предложили обучать медицинской грамотности

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Общественной палате России в августе предложили ввести в школах курс медицинской грамотности

Председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты Ирина Волынец направила письмо министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести в школах занятия по медицинской грамотности, сообщил RT со ссылкой на документ.

По словам Волынец, такой курс повысит осведомленность школьников об угрозах вирусных заболеваний и способах защиты от них.

Читайте также:

В рамках курса предлагается учить детей правильно использовать средства индивидуальной защиты, объяснять типологию вирусных заболеваний и их потенциальную угрозу, рассказывать о правилах поведения во время эпидемий.

«Другой частью данного курса должна стать профилактика вирусных заболеваний, в том числе способы немедикаментозного укрепления иммунитета: базовые понятия правильного питания и ЗОЖ», — рассказала председатель Национального родительского комитета.

Читайте также:

Волынец подчеркнула, что отдельный предмет вводить в школьную программу не обязательно, его можно проводить в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

Как писали Юга.ру, на Кубани с прошлого года в ряде школ проводят уроки духовности, а в Адыгее в марте 2020 года решили обучать школьников 3D-моделированию.

Здравоохранение Медицина Образование Общественная палата Общественные инициативы Школа Школьники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Российских школьников предложили обучать медицинской грамотности
В Госдуму внесли законопроект о едином номере для вызова любых экстренных служб
В России из-за пандемии коронавируса родители стали закупать для школьников маски и санитайзеры
СК нашел пособника убийства криминального авторитета Вальтера, которого застрелили в Анапе 7 лет назад
В Краснодаре в течение месяца проведут ряд акций по наведению порядка и благоустройству
В Краснодаре пес нашел труп молодого человека

Лента новостей

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Статьи Партнерский

Отбойники, ревизорро для застройщиков и личный контакт с людьми

О чем говорили на партсъезде «Новых людей»

Реклама на портале