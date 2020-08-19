Российских школьников предложили обучать медицинской грамотности

В Общественной палате России в августе предложили ввести в школах курс медицинской грамотности

Председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты Ирина Волынец направила письмо министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести в школах занятия по медицинской грамотности, сообщил RT со ссылкой на документ.

По словам Волынец, такой курс повысит осведомленность школьников об угрозах вирусных заболеваний и способах защиты от них.

В рамках курса предлагается учить детей правильно использовать средства индивидуальной защиты, объяснять типологию вирусных заболеваний и их потенциальную угрозу, рассказывать о правилах поведения во время эпидемий.

«Другой частью данного курса должна стать профилактика вирусных заболеваний, в том числе способы немедикаментозного укрепления иммунитета: базовые понятия правильного питания и ЗОЖ», — рассказала председатель Национального родительского комитета.

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Волынец подчеркнула, что отдельный предмет вводить в школьную программу не обязательно, его можно проводить в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).