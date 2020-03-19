В Майкопском районе школьников собираются обучать 3D-моделированию
В школах Майкопского района Адыгеи в рамках дополнительного образования собираются внедрить новую дисциплину по обучению детей 3D-моделированию
Предмет предусматривает изучение графических 3D-редакторов для создания объемных фигур, сообщили 19 марта порталу Юга.ру в пресс-службе Майкопского района. Проект реализуют в рамках муниципально-частного партнерства.
16 марта на базе образовательного центра № 1 в поселке Тульском начали проводить обучающий курс для преподавателей информатики и физики. Занятия с 15 учителями из 11 школ района проводит преподаватель центра научно-технического творчества «Синергия развития» Андрей Процак.
«Педагоги, в частности, изучают, как работает 3D-принтер, сканер, знакомятся с пошаговым процессом печати, главным результатом которого являются изготовленные принтером объемные предметы из полимера. Это и медали с нанесенными на них изображениями, кубики, фигурки животных, болт, точно соответствующая ему по размерам гайка, а также многое другое», — рассказали в пресс-службе Майкопского района.
Обучение педагогов состоит из теории и практики. Его проводят на оборудовании, которое приобрели на спонсорские средства. Впоследствии устройства хотят передать в три образовательных районных центра.
«В перспективе в каждом из 11 образовательных центров района появится по одному комплекту оборудования, состоящему из компьютеров и 3D-принтеров. Планируется также организовать поставку в район необходимого для работы оборудования расходного материала — полимерной проволоки разных цветов», — рассказали в пресс-службе Майкопского района.
Новый предмет планировали внедрить в нынешнем учебном году. Занятия смогут посещать все желающие. Проект нацелен на раннюю подготовку специалистов, которые смогут работать на новейшем оборудовании и изготавливать на нем не только отдельные детали и элементы, но и сложные конструкции.
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