В Майкопском районе школьников собираются обучать 3D-моделированию

В школах Майкопского района Адыгеи в рамках дополнительного образования собираются внедрить новую дисциплину по обучению детей 3D-моделированию

Предмет предусматривает изучение графических 3D-редакторов для создания объемных фигур, сообщили 19 марта порталу Юга.ру в пресс-службе Майкопского района. Проект реализуют в рамках муниципально-частного партнерства. 16 марта на базе образовательного центра № 1 в поселке Тульском начали проводить обучающий курс для преподавателей информатики и физики. Занятия с 15 учителями из 11 школ района проводит преподаватель центра научно-технического творчества «Синергия развития» Андрей Процак. «Педагоги, в частности, изучают, как работает 3D-принтер, сканер, знакомятся с пошаговым процессом печати, главным результатом которого являются изготовленные принтером объемные предметы из полимера. Это и медали с нанесенными на них изображениями, кубики, фигурки животных, болт, точно соответствующая ему по размерам гайка, а также многое другое», — рассказали в пресс-службе Майкопского района.

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