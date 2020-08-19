В Краснодаре в течение месяца проведут ряд акций по наведению порядка и благоустройству
В Краснодаре с 24 августа начнется месячник по наведению санитарного порядка и благоустройства
В 24 августа по 25 сентября в городе будут приводить в порядок дворы жилых домов, внутриквартальные территории, площади, парки и скверы, а также участки, закрепленные за организациями и компаниями.
«Во время месячника работники предприятий и организаций, жители, сотрудники специализированных служб выполнят обрезку деревьев и кустарников, высадят новые саженцы в скверах, парках и других общественных территориях», — рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара.
В ведомстве добавили, что в лесопосадках, на берегах рек и водоемах, на территориях внутригородских округов и в местах отдыха горожан планируется убрать мусор, а также прочистить ливневки.
Кроме того, работы по благоустройству рекомендовано провести на ж/д путях и вдоль дорог краевого и федерального значения.
Как писали Юга.ру, в 2019 году традиционные акции по наведению порядка проводили в городе с 26 августа по 20 сентября, они были приурочены к 226-й годовщине со дня основания Краснодара.
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