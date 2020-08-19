В Краснодаре в течение месяца проведут ряд акций по наведению порядка и благоустройству

В Краснодаре с 24 августа начнется месячник по наведению санитарного порядка и благоустройства

В 24 августа по 25 сентября в городе будут приводить в порядок дворы жилых домов, внутриквартальные территории, площади, парки и скверы, а также участки, закрепленные за организациями и компаниями.

«Во время месячника работники предприятий и организаций, жители, сотрудники специализированных служб выполнят обрезку деревьев и кустарников, высадят новые саженцы в скверах, парках и других общественных территориях», — рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара.