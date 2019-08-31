Перед днем города в Краснодаре проведут общегородской субботник
В Краснодаре в конце августа стартовал месячник по наведению санитарного порядка и благоустройства
Традиционные акции по наведению порядка приурочены к 226-й годовщине со дня основания Краснодара и будут проходить с 26 августа по 20 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
«В краевом центре месячники по наведению порядка и благоустройству проводятся уже около 15 лет. Надеемся, что в наведении порядка примут участие все, кто любит наш город и хочет сделать его более ухоженным и красивым», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.
В преддверии дня города в разных микрорайонах города и пригородах проведут поросль и мусор, ликвидируют стихийные свалки, покрасят заборы. Эти работы уже начались, за неделю за неделю расчистили от мусора около 33 тыс. кв. метров лесополосы и 180 тыс. кв. метров территории у берега реки Кубань.
В уборке примут участие сотрудники предприятий и организаций, школьники, студенты, военнослужащие, представители органов территориального общественного самоуправления (ТОС) и активные граждане — всего около 100 тыс. человек. В наведении санитарного порядка задействуют 432 единицы техники.
Общегородской субботник назначен на 14 сентября. Само празднование дня города состоится 21 и 22 сентября.
Как сообщали Юга.ру, перед днем города Краснодар присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия».
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