В Чистяковской роще Краснодара зарезали мужчину

Об этом 19 февраля сообщил пользователь Shin Qua на своей странице в фейсбуке. Он рассказал, что на 28-летнего сотрудника его компании напали в Чистяковской роще 12 февраля после 23:00. Молодой человек получил восемь ножевых ранений, его доставили в краснодарскую больницу скорой медицинской помощи, где он скончался 19 февраля около 6:00.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Так как молодой человек скончался, следствие примет процессуальное решение.