Всероссийский НИИ агрохимии вместе с компанией «ЕвроХим» разработали нормативы по использованию фосфогипса

В июле президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о госрегулировании обеспечения плодородия земель. Теперь государство будет мониторить состояние обрабатываемых земель и сообщать сельхозпроизводителям, какие вещества нужны почве. При этом усилена ответственность аграриев.

В России около 35-40 млн га земли — солонцеватые почвы, на которых уже либо прекратили сеять, либо собирают урожай на грани рентабельности. Такие земли могут получить вторую жизнь за счет химической мелиорации — после уборки урожая в почву нужно вносить вещества, которые вытеснят накопившиеся вредные соединения, снижающие урожайность. Например, фосфогипс удаляет вредный натрий на засоленных почвах.