Всероссийский НИИ агрохимии вместе с компанией «ЕвроХим» разработали нормативы по использованию фосфогипса
Компания «ЕвроХим», производящая минеральные удобрения, совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом агрохимии имени Д.Н. Прянишникова разработали нормативы по использованию фосфогипса
В июле президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о госрегулировании обеспечения плодородия земель. Теперь государство будет мониторить состояние обрабатываемых земель и сообщать сельхозпроизводителям, какие вещества нужны почве. При этом усилена ответственность аграриев.
В России около 35-40 млн га земли — солонцеватые почвы, на которых уже либо прекратили сеять, либо собирают урожай на грани рентабельности. Такие земли могут получить вторую жизнь за счет химической мелиорации — после уборки урожая в почву нужно вносить вещества, которые вытеснят накопившиеся вредные соединения, снижающие урожайность. Например, фосфогипс удаляет вредный натрий на засоленных почвах.
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Российский национальный стандарт на фосфогипс в качестве мелиоранта вступил в силу в марте. Позже его должны включить в госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Ежегодно в стране производят около 14 млн тонн фосфогипса, большие запасы есть в Белореченске на территории предприятия «ЕвроХим».
Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Прянишникова вместе с компанией «ЕвроХим» разработал нормативные акты по технологии использования фосфогипса как для засоленных земель, так и в качестве источника питательных веществ. Теперь подробная информация о способе применения и эффективности доступна любому фермеру, рассказала 11 августа доктор биологических наук Наталья Аканова «Комсомольской правде».
Как писали Юга.ру, в июле проект «ЕвроХима» попал во второе издание справочника Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), в котором собраны лучшие практики по применению фосфогипса.
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