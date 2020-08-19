3 человека умерли и 86 заразились COVID-19 за сутки на Кубани
В России к 19 августа зарегистрировали 4 тыс. 828 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в стране за период пандемии заболели 937 тыс. 312 человек (+4 тыс. 828 за прошлые сутки), среди которых умерли 15 тыс. 989 пациентов (+117), а выздоровели 749 тыс. 423 человека (+6 тыс. 795). На юге больше всего инфицированных — в Ставропольском крае (135), Ростовской области (126), Краснодарском крае (86), Дагестане (59) и Крыму (36).
Среди 86 зараженных на Кубани 54 женщины и 32 мужчины в возрасте до 90 лет, среди них семь детей от 4 до 17 лет. Новые случаи коронавируса распределились по краю так:
- 35 — в Краснодаре;
- 6 — в Усть-Лабинском районе;
- по 5 — в Выселковском и Северском районах;
- по 4 — в Тихорецком и Туапсинском районах;
- по 3 — в Славянском, Красноармейском и Апшеронском районах;
- по 2 — в Новороссийске, Тимашевском, Павловском и Кавказском районах;
- по 1 — в Сочи, Геленджике, Новопокровском, Динском, Кореновском, Калининском, Кущевском, Тбилисском, Ленинградском, Староминском районах.
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По данным краевого оперштаба, за весь период в больницы с подозрением на коронавирус обратились 29 тыс. 874 человека. Всего заразились 10 тыс. 161 человек, 148 больных умерли (+3 за сутки), а 8 тыс. 556 выздоровели (+68).
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 32 пациента, 5 — на ЭКМО в краевой больнице № 1, уточнили в минздраве Кубани.
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