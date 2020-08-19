3 человека умерли и 86 заразились COVID-19 за сутки на Кубани

Всего в стране за период пандемии заболели 937 тыс. 312 человек (+4 тыс. 828 за прошлые сутки), среди которых умерли 15 тыс. 989 пациентов (+117), а выздоровели 749 тыс. 423 человека (+6 тыс. 795). На юге больше всего инфицированных — в Ставропольском крае (135), Ростовской области (126), Краснодарском крае (86) , Дагестане (59) и Крыму (36).

Среди 86 зараженных на Кубани 54 женщины и 32 мужчины в возрасте до 90 лет, среди них семь детей от 4 до 17 лет. Новые случаи коронавируса распределились по краю так:

По данным краевого оперштаба, за весь период в больницы с подозрением на коронавирус обратились 29 тыс. 874 человека. Всего заразились 10 тыс. 161 человек, 148 больных умерли (+3 за сутки), а 8 тыс. 556 выздоровели (+68).

В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 32 пациента, 5 — на ЭКМО в краевой больнице № 1, уточнили в минздраве Кубани.