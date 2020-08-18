В Анапе мужчина напал с ножом на 12-летнюю девочку

Краснодарский край

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Полицейские в Анапе 18 августа задержали мужчину, который напал с ножом на девочку

Инцидент произошел в 16:30 в одном из дворов многоквартирного дома Анапы. Незнакомой мужчина обратился к игравшей во дворе 12-летней девочке, та испугалась и решила убежать. Он догнал ребенка и ударил несколько раз ножом в спину.

После нападения мужчина скрылся, однако полицейским удалось его задержать. Нападавшим оказался 28-летний житель ближнего зарубежья. В настоящее время он находится в отделении полиции.

Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Как рассказал задержанный в отделении полиции, он сидел на лавочке, к нему подошли две прохожие. По его словам, он напал на одну из них и сбил с ног, нанеся от трех до пяти ножевых ранений кухонным ножом.

Напомним, в 2017 году в Ставрополе мужчина с ножом напал на школьника и отобрал телефон. А в 2019 году в Ставропольском крае мужчина с ножом напал на детей и учительницу на детской площадке.

Анапа Дети Полиция Преступления против детей

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