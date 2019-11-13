Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на детской площадке на Ставрополье

В Ставропольском крае проводят проверку после того, как вооруженный мужчина напал на детей и учительницу в Нефтекумске

Инцидент произошел 11 ноября. Учительница начальных классов школы № 3 Марина Аксакалова возвращалась с работы домой, когда увидела, как пожилой мужчина с ножом стал пугать играющих на площадке детей. Женщина вмешалась, прикрыла собой детей и отвлекла внимание мужчины. Он набросился на нее. Проезжавшие мимо полицейские задержали нападавшего, а учительнице оказали медпомощь, передает ГТРК «Ставрополье».

О поступке женщины рассказал в инстаграме ее сын — ставропольский активист Владимир Кайванов.

13 ноября глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении нападавшего уголовное дело. В пресс-службе СКР отметили, что мужчина схватил женщину и угрожал ей убийством.