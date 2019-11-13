Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на детской площадке на Ставрополье
В Ставропольском крае проводят проверку после того, как вооруженный мужчина напал на детей и учительницу в Нефтекумске
Инцидент произошел 11 ноября. Учительница начальных классов школы № 3 Марина Аксакалова возвращалась с работы домой, когда увидела, как пожилой мужчина с ножом стал пугать играющих на площадке детей. Женщина вмешалась, прикрыла собой детей и отвлекла внимание мужчины. Он набросился на нее. Проезжавшие мимо полицейские задержали нападавшего, а учительнице оказали медпомощь, передает ГТРК «Ставрополье».
О поступке женщины рассказал в инстаграме ее сын — ставропольский активист Владимир Кайванов.
13 ноября глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении нападавшего уголовное дело. В пресс-службе СКР отметили, что мужчина схватил женщину и угрожал ей убийством.
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Сегодня моя мама @marina_aksakalova спасла детей от нападавшего на них мужчины с ножом! Не без повреждений, но школьников в обиду не дала! ���� . Учитель начальных классов против бандита....1:0...а вы говорите в школе ничему не учат?! . Горжусь тобой, всегда знал, что ты готова жизнь отдать ради детей...а про своих я вообще молчу����♥️ #Repost @polishuk.natasha with @get_repost ・・・ Есть ли место подвигу в повседневной жизни? В какой момент человек решает, что для него важнее - его жизнь или жизнь соседского ребенка? Марина Ивановна Аксакалова, обычная учительница, и мужчина с ножом... Не растерялась, не испугалась, не убежала, смогла защитить. Низкий поклон!��❤️ #нефтекумскшкола3 #нефтекумск_3школа #нефтекумск
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