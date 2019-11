Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на детской площадке на Ставрополье

View this post on Instagram

Сегодня моя мама @marina_aksakalova спасла детей от нападавшего на них мужчины с ножом! Не без повреждений, но школьников в обиду не дала! . Учитель начальных классов против бандита....1:0...а вы говорите в школе ничему не учат?! . Горжусь тобой, всегда знал, что ты готова жизнь отдать ради детей...а про своих я вообще молчу♥️ #Repost @polishuk.natasha with @get_repost ・・・ Есть ли место подвигу в повседневной жизни? В какой момент человек решает, что для него важнее - его жизнь или жизнь соседского ребенка? Марина Ивановна Аксакалова, обычная учительница, и мужчина с ножом... Не растерялась, не испугалась, не убежала, смогла защитить. Низкий поклон!❤️ #нефтекумскшкола3 #нефтекумск_3школа #нефтекумск