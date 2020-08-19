На Кубани состоится форум для предпринимательниц

Первый бизнес-форум для женщин «В деле» пройдет 21 августа в Новокубанске

Мероприятие ориентировано как на предпринимательниц, так и на женщин, которые только планируют начать свое дело. На форуме состоятся встречи с бизнес-тренерами и руководителями успешных проектов, а также активный нетворкинг и разбор успешных бизнес-кейсов. Каждая участница получит не только инструменты для старта или развития, но и фирменные подарки, именные сертификаты и приятные знакомства.

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