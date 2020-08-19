На Кубани состоится форум для предпринимательниц
Первый бизнес-форум для женщин «В деле» пройдет 21 августа в Новокубанске
Мероприятие ориентировано как на предпринимательниц, так и на женщин, которые только планируют начать свое дело.
На форуме состоятся встречи с бизнес-тренерами и руководителями успешных проектов, а также активный нетворкинг и разбор успешных бизнес-кейсов. Каждая участница получит не только инструменты для старта или развития, но и фирменные подарки, именные сертификаты и приятные знакомства.
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«Главные барьеры на пути любого предпринимательства — отсутствие финансовых возможностей, нехватка знаний, опыта и уверенности. На форуме мы обсудим экономические тренды и меры государственной поддержки, а также расскажем, как начать бизнес несмотря на препятствия на примере интересных проектов», — рассказала глава краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.
Форум будет проходить с 14:00 до 18:00 по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 132 (в здании Дома культуры). Чтобы стать участником мероприятия, необходимо зарегистрироваться до 20 августа. Участие в форуме бесплатное.
Организатором мероприятия выступил краевой Фонд развития бизнеса при поддержке Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».
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