В Краснодаре открыли скульптуру «45-я параллель»

Напомним, о том, что на месте прохождения 45-й параллели в Краснодаре установят тематическую скульптуру в виде трехметровой сферы, стало известно в сентябре 2019 года. Краснодарское региональное отделение Русского географического общества преложило установить в районе улицы Индустриальной скульптуру в виде земного шара — там, где проходит 45-я параллель. Мэрия города поддержала идею.

Скульптуру изготовили в Екатеринбурге, на это ушло более семи месяцев. Над сферой работал уральский скульптор Александр Рябов. Отливали композицию в литейной мастерской «Брезгин и К°», а золотые надписи наносили в художественной мастерской Алексея Пичурина. Архитекторами проекта выступил пул кубанских специалистов: Юрий Рысин, Александр Лащенков и Сергей Клишин.

В мае 2020-го скульптуру привезли в Краснодар и начали ее установку. На трехметровом земном шаре с выделенной параллелью отметили наиболее известные города мира, которые на ней располагаются. Среди них итальянский Турин, американский Миннеаполис, французская агломерация Бордо и канадская Оттава. Композиция весит почти 4 тонны, ее обрамление сделали из индийского гранита.

18 августа, в день 175-летия Русскогого географического общества и День географа, в краевой столице состоялось открытие скульптуры.