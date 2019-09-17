В Краснодаре появится трехметровый шар на месте прохождения 45-й параллели
На месте прохождения 45-й параллели в Краснодаре установят тематическую скульптуру в виде сферы
Краснодарское региональное отделение Русского географического общества преложило установить в районе улицы Индустриальной скульптуру в виде земного шара — там, где проходит 45-я параллель. Мэр Краснодара Евгений Первышов и депутаты городской думы поддержали инициативу.
Новую скульптурную композицию разместят перед зданием ТЦ «Сити Центр» на Индустриальной.
«"Золотая параллель" — равноудаленная от экватора и Полярного круга. На территории города она проходит по улице Индустриальной, далее уходит через реку Кубань на территорию Адыгеи и возвращается в районе парка "Солнечный остров", идет через микрорайон Гидростроителей и по акватории водохранилища. На главной аллее "Солнечного острова" есть памятный знак, обозначающий место прохождения 45-й параллели», — рассказал заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Литвинец.
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Идея скульптуры — земной шар диаметром около 3 метров, на котором специальной полосой будет отмечена 45-я параллель. На сфере укажут несколько городов, находящихся на этой же параллели: Оттава, Монреаль, Милан, Белград, Венеция и Краснодар. Все работы планируют выполнить за счет внебюджетных источников, рассказали 17 сентября в пресс-службе администрации Краснодара.
В Краснодаре уже есть арт-объект в виде сферы. В мае в Юбилейном микрорайоне открыли третью современную скульптуру — «Точку» Михаила Смаглюка. По словам автора работы, в «Точке» можно увидеть себя и пройти к божественному порядку через хаос.
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