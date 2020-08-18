Россельхознадзор начал проверку причин гибели птиц в Краснодаре

Россельхознадзор проведет анализы после информации о массовой гибели птиц в одном из микрорайонов Краснодара в середине августа

Напомним, сообщения о погибших птицах в микрорайоне Гидростроителей появились 14 августа в краснодарских пабликах. Трупы животных нашли в районе базы отдыха «Простоквашино». Очевидцы также говорили об оранжево-красном налете на поверхности реки Кубани и неприятном запахе.

На следующий день на место выехали инспекторы министерства природных ресурсов Кубани, после чего в администрации края сообщили, что павших птиц не нашли. Кроме того, по данным пресс-службы, специалисты опросили местных жителей и рыбаков, одна те не видели ничего подобного.