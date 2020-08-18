В Майкопе возобновили бесплатные обзорные экскурсии по городу

Адыгея

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В Адыгее в августе начали работать экскурсионные маршруты выходного дня

После снятия ограничительных мер по коронавирусу первая экскурсия состоялась 16 августа. Об этом порталу Юга.ру сообщила руководитель управления культуры города Майкопа Роза Цеева. По ее словам, на экскурсию пришло более 20 человек. Кроме майкопчан, в мероприятии также приняли участие гости из Санкт-Петербурга, Волгограда и Крыма.

Напомним, первый маршрут «От городского парка к Мэздаху» запустили год назад в рамках экскурсионного проекта «Долина Мые». Обзорная культурно-познавательная экскурсия начинается в городском парке, где экскурсовод проведет по дорожкам парка, расскажет о его 150-летней истории. Далее маршрут пройдет к зоне отдыха Мэздах.

По многочисленным просьбам майкопчан и гостей Адыгеи 20 августа впервые планируют по этому же маршруту провести вечернюю экскурсию. Также в сентябре организаторы проекта намерены презентовать новый маршрут «Нулевой километр», посвященный истории города.

«Начинаться он будет у главпочтамта. Это круговой стационарный маршрут, который будет начинаться у главпочтамта — на нулевом километре, и проходить в районе центральной площади. То есть находясь практически на одном месте, можно будет многое узнать о городе, его центральной части, где расположено много исторических зданий и административных организаций», — отметила Роза Цеева.

Программа реализуется в рамках концепции развития туристического пространства республиканской столицы. Все экскурсии проводятся бесплатно, но с ограниченным числом экскурсантов — не более 50 человек. Записаться на обзорную прогулку можно в инстаграме instagram.com/kultura_maykop

Как сообщали Юга.ру, в Майкопе в марте решили создать новую туристскую зону Мэздах возле смотровой площадки на водораздельном хребте Нагиеж-Уаш.

Курорты и туризм Майкоп отдых

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