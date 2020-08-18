На Дону двое детей погибли, выпав из окна

Ростовская область

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В Таганроге 17 августа двухлетний и трехлетний мальчики погибли, выпав из окна шестого этажа

По данным следствия, дети остались без присмотра в комнате на шестом этаже многоквартирного жилого дома. Они облокотились на москитную сетку и выпали. Один ребенок умер на месте происшествия, его брата доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Известно, что одному мальчику было два года, другому — три.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). На месте работали следователи, они устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, в июне 2019 года в Сальске Ростовской области два двухлетних ребенка выпали из окна на пятом этаже и остались живы.

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