На Дону двое детей погибли, выпав из окна

По данным следствия, дети остались без присмотра в комнате на шестом этаже многоквартирного жилого дома. Они облокотились на москитную сетку и выпали. Один ребенок умер на месте происшествия, его брата доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Известно, что одному мальчику было два года, другому — три.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). На месте работали следователи, они устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.